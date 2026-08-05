استمرار الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 صباحاً - تواصل درجات الحرارة تسجيل معدلات مرتفعة على معظم محافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد أجواء صيفية شديدة الحرارة نهاراً مصحوبة بارتفاع ملحوظ في معدلات الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بالدفء الحراري مقارنة بالقيم الفعلية المسجلة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

طبيعة الأجواء والظواهر الجوية يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر والليل، بينما يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق الصعيد، ويستقر حاراً رطباً على السواحل الشمالية.

وتلعب نسب الرطوبة العالية دوراً كبيراً في رفع الدرجات المحسوسة، في حين تساعد نشاطات الرياح المتقطعة على تلطيف حدة الأجواء نسبيًا في المساحات المفتوحة.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة)

تتفاوت مستويات الحرارة المسجلة في الظل مقابل الحرارة التي يشعر بها المواطنون وفق التالي:

القاهرة الكبرى: تسجل الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى 39 درجة.

الوجه البحري: تبلغ العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: تصل العظمى إلى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

شمال الصعيد: تسجل العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل الأعلى حرارة بالجمهورية بعظمى تصل إلى 45 درجة، ومحسوسة تبلغ 46 درجة مئوية.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر والشديد لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع التأكيد على تناول كميات كافية من المياه والسوائل طوال اليوم.