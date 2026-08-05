حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 صباحاً - شهد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، توقيع عقد استضافة جمهورية مصر العربية لبطولة كأس العالم للدارتس 2027، في مراسم رسمية جرت بحضور اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

مصر تستضيف كأس العالم للدارتس 2027 خطوة جديدة تعزز الريادة الرياضية

وحضر توقيع العقد قيادات اتحاد الدارتس المصري وقيادات الوزارة، ومنهم اللواء جمال يوسف، وجودة أبو النور، والمهندس زكريا عصام من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتور محمد الكردي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وأوضح الوزير أن استضافة هذا الحدث العالمي تعد إضافة بارزة لسجل الإنجازات التنظيمية المصرية، وتأتي ضمن استراتيجية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى كما تهدف هذه الخطوة إلى استغلال البنية التحتية الرياضية الحديثة لدعم الحركة السياحية والرياضية في الدولة.

رابطة الأندية تكشف النقاب عن شعار دمج الشرقية مع إنبي

في خطوة تنظيمية جيدة داخل الساحة الكروية، كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن الشعار الرسمي لعملية دمج نادي الشرقية مع نادي إنبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اعادة هيكلة الشراكات الرياضية والاستثمارية بين الأندية، بهدف تقديم هيكل إداري وفني قوي يخدم تطلعات الفريق في المنافسات المحلية القادمة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع بالشكل الجديد الذي سيمثل الناديين.

الزمالك يكثف التحضيرات ويخوض تدريباته على فترتين

على صعيد الاستعدادات الكروية للموسم الجديد، يواصل نادي الزمالك تنفيذه برنامجه الإعدادي الصارم، حيث يخضع الفريق الأول لتدريبات يومية مكثفة على فترتين (صباحية ومسائية).

ويركز الجهاز الفني للفارس الأبيض خلال هذه الفترة على رفع الكفاءة البدنية للاعبين وتطوير الانسجام التكتيكي بين مختلف الخطوط، لضمان أعلى مستويات الجاهزية الفنية قبل الانطلاقة الرسمية للبطولات القادمة.