”الونش” يودع سيف الجزيري برسالة مؤثرة.. والزمالك ينهي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 صباحاً - حرص محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة خاصة لزميله التونسي سيف الدين الجزيري عقب الإعلان الرسمي عن رحيله عن صفوف القلعة البيضاء وعبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، نشر الونش رسالة أشاد فيها بشخصية الجزيري، مؤكدًا أنه كان مثالاً يُحتذى به في الرجولة والاحترام داخل الفريق، متمنيًا له التوفيق والنجاح في محطته الكروية القادمة.

إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين

تأتي هذه الرسالة في أعقاب البيان الرسمي الصادر عن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والذي أعلن فيه التوصل إلى اتفاق نهائي مع المهاجم التونسي يقتضي إنهاء التعاقد ودياً وبشكل كامل.

وأوضح النادي أنه تم استكمال كافة الإجراءات والتسويات المالية الخاصة بالعقد، في أجواء من التفاهم والاحترام المتبادل بين الطرفين.

تقدير إدارة الفارس الأبيض والجماهير

وأعربت إدارة القلعة البيضاء، نيابة عن الجماهير، عن خالص شكرها وتقديرها للمهاجم التونسي على ما قدمه طوال فترة ارتدائه قميص النادي.

وأشادت الإدارة بالالتزام والانضباط اللذين أظهرهما الجزيري طوال مسيرته مع الزمالك، متمنية له الاستمرار في التألق ومواصلة النجاحات في مسيرته الاحترافية المقبلة.