حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 صباحاً - أماطت رابطة الأندية المصرية المحترفة اللثام عن الشعارات الرسمية الجديدة الخاصة بالفريقين الناتجين عن عملية الاندماج؛ وهما "الشرقية إنبي" و"منتخب السويس بتروجت".

رابطة الأندية تعلن شعارات ”الشرقية إنبي” و”منتخب السويس بتروجت”

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للقرار الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بدمج نادي الشرقية مع إنبي، ودمج منتخب السويس مع بتروجت، بهدف تدشين شركتي خدمات رياضية تتوليان إدارة وتشغيل واستثمار قطاع كرة القدم بالكامل، بما يضمن تعزيز الموارد الاستثمارية ورفع الكفاءة الإدارية والفنية للفريقين خلال مشاركتهما في منافسات الدوري الممتاز.

تحركات مكثفة لريال مدريد في ميركاتو الصيف

يتصدر نادي ريال مدريد المشهد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعمل إدارة النادي الملكي على تدعيم صفوف الفريق الأول بعناصر بارزة لتجديد الدماء والحفاظ على المنافسة في المحافل المحلية والقارية.

وتسعى إدارة الميرينجي لحسم عدة صفقات استراتيجية في مراكز مختلفة وفق رؤية الجهاز الفني، بهدف تلبية متطلبات المرحلة المقبلة ومواصلة حصد ألقاب البطولات الكبرى.

القماش يقرر الرحيل ويعتذر عن عدم الاستمرار مع الإسماعيلي

في مفاجأة جديدة داخل القلعة الصفراء، تقدم أبو طالب القماش باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهام عمله داخل النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار القماش ليضع إدارة نادي الدراويش أمام مراجعة عاجلة لإعادة ترتيب الأوراق الفنية والتنفيذية داخل قطاع كرة القدم، واختيار البديل الأنسب لقيادة المرحلة القادمة بما يحقق استقرار الفريق.

الأهلي يتمسك بحارسه مصطفى شوبير ويرفض العروض الأوروبية

حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها النهائي بشأن المستقبل الكروي للحارس مصطفى شوبير، مؤكدة استمراره ضمن صفوف الفريق الأول ورفض كافة العروض الاحترافية الأوروبية التي وصلته مؤخراً.

وتأتي هذه الخطوة في ظل قناعة الجهاز الفني بقيمة الحارس الشاب وأهمية تواجده كعنصر أساسي وحاسم في تشكيلة الفريق، خاصة مع تطلع الأهلي للمنافسة بقوة على مختلف القاب البطولات المحلية والأفريقية.