معسكر العاصمة الجديدة: الزمالك يرفع الحمل البدني بتدريبات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 صباحاً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه الإعدادي الشاق للموسم الكروي الجديد، من خلال خوض حصتين تدريبيتين (صباحية ومسائية) ضمن معسكره المغلق المُقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

الزمالك يرفع الحمل البدني بتدريبات على فترتين

وشهدت الفترة الصباحية تركيزاً كاملاً على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون مرانهم داخل صالة الجيمانيزيوم لتنفيذ البرنامج اللياقي المعتمد من الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال.

وفي المران المسائي على ملعب "نادي النادي"، قسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى عدة مجموعات لتطبيق تدريبات بدنية مكثفة بالملعب، قبل الاختتام بفقرة خططية وتكتيكية خفيفة بالكرة.

ويسعى الفارس الأبيض للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية لمواجهة تحديات الموسم المزدحم، إذ ينافس الفريق على عدة أصعدة محلية وقارية تشمل الدوري المصري، كأس مصر، كأس عاصمة مصر، السوبر المحلي، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسين لبيب يلتقي سفير الإمارات ويؤكد على عمق التعاون العربي

في إطار تعزيز العلاقات الرياضية والدبلوماسية للقلعة البيضاء، التقى الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أعرب لبيب عن تقديره البالغ للدور الإماراتي ودعمها المستمر، مؤكداً حرص إدارة نادي الزمالك على توطيد أطر التعاون مع المؤسسات الرياضية العربية، وبناء شراكات تخدم تطلعات النادي وتنعكس إيجابياً على الرياضة العربية بوجه عام.

الغندور يفجر مفاجأة حول ملف بيزيرا وموقف حاسم من الجماهير

فجّر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة مدوية أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الرياضية، تتعلق بتطورات ملف اللاعب "بيزيرا" وإمكانية انضمامه أو موقفه التعاقدي مع النادي خلال الفترة الحالية.

وتفاعلت جماهير نادي الزمالك بشكل سريع مع هذه المستجدات؛ حيث عبّرت عبر منصات التواصل الاجتماعي عن موقفها الواضح والمباشر تجاه الملف، مؤكدة رؤيتها الخاصة بشأن التدعيمات والصفقات التي يحتاجها الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد بكل قوة.