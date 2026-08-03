فليك يعوض إلغاء ودية بريستون بمواجهة داخلية.. وغياب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 10:48 مساءً - اضطر الجهاز الفني لنادي برشلونة الإسباني، بقيادة الألماني هانز فليك، لإقامة مباراة تدريبية جمعت بين عناصر الفريق الأول والشباب، وذلك عقب إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة ضد بريستون نورث إند الإنجليزي نتيجة نقص عددي في صفوف الأخير وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن المواجهة الداخلية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل الأهداف كل من تشافي إسبارت وفيرمين لوبيز.

جاهزية النجوم وتواصل غياب بالدي

عرفت المواجهة مشاركة طبيعية لعدد من ركائز الفريق في إطار رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد، وفي مقدمتهم رونالد أراوخو، رافينها، وفيرمين لوبيز.

في المقابل، واصل الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي الابتعاد عن المشاركة في المباريات، حيث يستمر برنامج تأهيله بسبب آلام الظهر التي تُعيق عودته للتدريبات الجماعية الكاملة.

علامات استفهام حول غياب المهاجم المصري

أثار عدم مشاركة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم في التقسيمة التدريبية استغراب المتابعين، خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها في الودية السابقة أمام برمنجهام سيتي وتكفله بتسجيل هدفي النادي الكتالوني، دون صدور توضيح رسمي حول سبب استبعاده.

وتأتي هذه الخطوة في ختام معسكر برشلونة التحضيري بالمملكة المتحدة قبل العودة لإسبانيا لمواصلة الاستعدادات النهائية.