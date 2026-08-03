إعلان قائمة ناشئي سلة مصر لبطولة الأفروباسكت 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 10:48 مساءً - كشف رفيق يوسف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة السلة تحت 18 عامًا، عن التشكيلة الرسمية المقررة لخوض نهائيات بطولة الأفروباسكت 2026 الاستوائية بكوت ديفوار واختار الجهاز الفني 12 لاعبًا يمثلون القوام الأساسي وهم: رامي مجدي، بيجاد مصطفى، مصطفى تامر، حسين يوسف، عمر إيهاب، سيف حماد، محمد خالد، بلال صهيب، زين الدين أحمد، أسعد قيدار، أحمد أسامة، ومحمد غندور، وذلك بهدف الاستمرار في المنافسة على الكأس القارية عقب فترة إعداد مكثفة.

مجموعة قوية ونظام التأهل لربع النهائي

جاء تأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني في تصفيات المنطقة الخامسة التي استضافتها صالة ستاد القاهرة الدولي.

وأوقعت القرعة الفراعنة ضمن المجموعة الأولى الصعبة برفقة كوت ديفوار (البلد المنظم)، نيجيريا، وتشاد وتُقام البطولة بمشاركة 12 فريقًا مقسمة على ثلاث مجموعات، حيث تتنافس المنتخبات بنظام الدوري من دور واحد.

لية حسم الأدوار الإقصائية

تنص لوائح البطولة على عبور أفضل ثمانية منتخبات إلى مرحلة الدور ربع النهائي، إذ يتم ترتيب المتأهلين من المركز الأول حتى الثامن بالاعتماد على عدد الفوز وفارق النقاط لتحديد مواجهات دور الثمانية.

وتجمع المباريات بين المتصدر وصاحب المركز الثامن، وصاحب المركز الثاني ضد السابع، والثالث أمام السادس، بينما يلتقي الرابع مع الخامس في صراع بطاقات العبور للمربع الذهبي.