حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 10:48 مساءً - فنّدت وزارة الخارجية الأمريكية الشائعات المتداولة بشأن وجود اتصالات وشيكة بين وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو وأكد ديلان جونسون، مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية، عبر منشور على منصة "إكس"، عدم وجود أي ترتيبات أو خطط لإجراء مكالمة بين الطرفين، قاطعًا الطريق أمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تواصل مرتقب احتواءً للأزمة الأخيرة.

الخارجية الأمريكية تنفي وجود محادثات بين روبيو وإنفانتينو عقب إلغاء مشروع صفقة ”الفيفا”

محاولات تواصل وضغوط بعد إلغاء الصفقة وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد كشفت أن إنفانتينو سعى للحصول على مساندة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تزايد الانتقادات الموجهة إليه.

وأفادت الصحيفة بأن رئيس الفيفا حاول إجراء عدة اتصالات هاتفية بترامب بعد تعثر مشروع بيع الحقوق دون جدول أعمال مُستجاب، مما أدى إلى شعوره بالتهميش والعزلة في ظل التغطية الإعلامية السلبية والتحديات التي تحيط بمستقبله الإداري، بينما لم يُصدر الفيفا أي بيان رسمي للتعليق على هذه الأنباء.

انهيار مشروع الـ 4.2 مليار دولار ومستقبل إنفانتينو

تأتي هذه التطورات في أعقاب قرار الاتحاد الدولي التراجع عن تأسيس شركة مستقلة لإدارة التسويق والحقوق التجارية لبطولاته، وعلى رأسها كأس العالم. وكان المشروع يهدف لجمع نحو 4.2 مليار دولار عبر التخلي عن نسبة 20% لصالح مستثمرين، في مقدمتهم شركة "ثرايف كابيتال" التابعة لجوشوا كوشنر، شقيق صهر ترامب. وقد فتح إلغاء هذه المبادرة باب التساؤلات مجددًا حول مستقبل إنفانتينو ومدى قدرته على حشد الدعم لانتخابات رئاسة الفيفا القادمة (2027-2031).