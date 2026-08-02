طقس السبت 1 أغسطس 2026.. موجة حارة تضرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها التفصيلي بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 1 أغسطس 2026، مؤكدة استمرار سيطرة الموجة الحارة وتصاعد درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

طبيعة الحالة الجوية خلال ساعات اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة ورطبة في ساعات الصباح الباكر، لتتحول خلال ساعات النهار إلى شديدة الحرارة ورطبة على غالبية الأنحاء، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ويعود ليكون مائلاً للحرارة ورطباً مع حلول ساعات الليل.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المسجلة بين 30 و32 درجة مئوية على السواحل الشمالية، وتسجل بين 37 و39 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما ترتفع في المحافظات الجنوبية لتسجل مستويات تتراوح بين 38 و45 درجة.

أبرز الظواهر الجوية وفرص الأمطار

فرص الأمطار: أشارت الأرصاد إلى وجود احتمالات لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة اليوم وغداً الأحد على مناطق من (حلايب، شلاتين، وأبو سمبل).

نشاط الرياح: يُتوقع نشاط حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يساهم في تلطيف الأجواء وحرارة الطقس نسبياً في بعض الأوقات.

بيان درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم