سيميوني يتدخل شخصياً.. أتلتيكو مدريد يقدم عرضًا لضم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 مساءً - شهدت الساحة الرياضية تطورات متسارعة بشأن الوجهة القادمة لقائد المنتخب المصري محمد صلاح، عقب الكشف عن تفاصيل اهتمام رسمي وجاد من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لاستقطاب النجم المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أتلتيكو مدريد يقدم عرضًا لضم محمد صلاح وصلاح يطلب مهلة للرد

ونقل الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" نقلاً عن الصحافة الإسبانية، أن النادي المدريدي يمارس ضغوطًا قوية لإتمام الصفقة، مقترماً بعرض كروي واعد لإقناع اللاعب بالتواجد في الدوري الإسباني "لا ليجا".

تفاصيل العقد واتصال سيميوني المباشر

ووفقًا للتقارير المتداولة، فإن إدارة الروخي بلانكوس قدمت خريطة تعاقدية تنص على:

مدة العقد: تقديم عقد رسمي يمتد لـ موسمين متتاليين.

بند التمديد: إمكانية إضافة موسم ثالث إضافي شريطة توافق رغبة الطرفين عند نهاية المدة الأصلية.

ولم تتوقف المحاولات الإسبانية عند حدود الاتصالات الإدارية؛ بل دخل المدير الفني للأتلتي، الأرجنتيني دييجو سيميوني، على خط المفاوضات عبر اتصال هاتفي شخصي أجراه مع محمد صلاح، شرح خلاله أبعاد المشروع الفني للفريق ورغبته الصريحة في بناء الخط الهجومي حوله للموسم القادم، مع إسناد مهمة حسم التفاصيل المالية والإجرائية للمدير الرياضي للنادي بأسرع وقت.

مهلة للتفكير وتفضيل الخيار الإسباني على الدوري التركي

من جانبه، أظهر محمد صلاح تريثًا في حسم خطوته القادمة؛ حيث طالب الإدارة الإسبانية بمنحه مهلة زمنية للتفكير واستشارة المقربين قبل استقرار رأيه النهائي، وهو الطلب الذي لاقى قبولاً وتفهمًا لدى مسؤولي أتلتيكو مدريد الذين يبدون تفاؤلاً كبيراً بشأن إقناع النجم المصري.

وتسعى إدارة أتلتيكو مدريد لاستغلال تعثر المفاوضات السابقة بين صلاح ونادي بشكتاش التركي، لتقديم العرض الإسباني كبديل تنافسي قوي يضمن للاعب البقاء في مستويات التنافس الأوربي المرموقة، بانتظار القرار الحاسم الذي سيتخذه اللاعب بشأن محطته الكروية القادمة.