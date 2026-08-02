موجة التغييرات تتواصل.. استقالة حمزة عبد الوهاب مدير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 مساءً - تقدّم حمزة عبد الوهاب، مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك، باستقالته الرسمية إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء، مُعلناً نهاية مشواره الإداري مع الفريق الأول لكرة القدم.

استقالة حمزة عبد الوهاب مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك

وتأتي هذه الاستقالة في أعقاب ساعات قليلة من إعلان محمد حسن "تيتو"، المدير الإداري للفريق، رحيله وتوديع المنظومة، مما يعكس موجة التغييرات المتلاحقة التي تضرب الهيكل الإداري داخل قطاع الكرة بالنادي.

إعادة هيكلة شاملة قبل انطلاق الموسم

تندرج استقالة عبد الوهاب ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة والتنظيم يُجريها نادي الزمالك داخل قطاع كرة القدم، بهدف ضخ دماء جديدة وترتيب الأوراق الإدارية والفنية قبل تدشين منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعاً خلال الأيام القادمة للبثّ في الاستقالة المرفوعة إليه، وتحديد الأسماء والبدائل المرشحة لتولي هذه المناصب الحيوية وتشكيل الهيكل الإداري الجديد للفريق.