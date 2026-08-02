بالدموع والرقص.. أحمد داش ودينا داش يحتفلان بزفاف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 مساءً - احتفى الفنان الشاب أحمد داش بزفاف شقيقه الأكبر "شريف" على عروسه "مريم"، خلال حفل أقيم مساء أمس الجمعة داخل أحد الفنادق الشهيرة الممتدة على ضفاف نيل القاهرة، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور المقربين وأفراد العائلتين.

أحمد داش ودينا داش يحتفلان بزفاف شقيقهما الأكبر ”شريف”

وشهدت الاحتفالية تفاعلاً كبيراً من أحمد داش وشقيقته البلوجر دينا داش، اللذين حرصا على التواجد إلى جوار شقيقهما في كافة فقرات الحفل، ومشاركته الغناء والرقص وسط أجواء سادتها الفرحة.

دموع التأثر ورقصة خاصة

ولم تتمالك دينا داش دموعها في اللحظات الأولى من الحفل تأثراً بابتهاجها برؤية شقيقها عريساً، قبل أن تنخرط سريعاً في الاحتفالات.

وفي المقابل، فاجأ أحمد داش الحضور بتقديم استعراض ورقصة خاصة برفقة عدد من أصدقائه جرى إعدادها خصيصاً للاحتفال بالعريس.

محطات في حياة أحمد داش الشخصية

تأتي هذه المناسبة العائلية بعد أن كان أحمد داش قد أعلن في مايو 2025 عن خطوبته من فتاة خارج الوسط الفني، وذلك خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث وجه لها تحية رومانسية بتقبيل خاتم الخطوبة أمام الشاشة.

ورغم التوقعات السابقة بإقامة حفل زفافه خلال موسم صيف 2025، إلا أنه تم تأجيل الموعد دون الكشف عن أسباب التفاصيل أو تحديد موعد جديد لدخوله القفص الذهبي.

"هاملت".. تجربة سينمائية مرتقبة

وعلى الصعيد الفني، يضع أحمد داش اللمسات الأخيرة على تصوير أحدث أفلامه السينمائية "هاملت"، والذي يجمعه بالنجم طارق لطفي وتحت قيادة المخرج أحمد فوزي صالح.

الفيلم يستند إلى نص مسرحية "هاملت من عزبة الصفيح" المستوحاة من الشاهكار المسرحي لويليام شكسبير؛ حيث تدور الأحداث في إطار درامي داخل أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة حول رحلة بطل العمل للانتقام وثأر مقتل والده.