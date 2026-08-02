صفقة مجانية تغري الروخي بلانكوس.. أتلتيكو مدريد يدخل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 مساءً - اقتحم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني دائرة المنافسة للظفر ببتوقيع قائد المنتخب المصري محمد صلاح خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، مستفيدًا من وضعية اللاعب الحالية بعد انتهاء عقده رسمياً مع نادي ليفربول الإنجليزي وإمكانية ضمه في صفقة انتقال حر دون تكاليف شراء.

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وأفاد موقع "Fichajes" الإسباني المتخصص في أخبار الانتقالات بأن مسؤولي الفريق المدريدي يدرسون تقديم عرض رسمي يمتد لـ موسمين متتاليين، مع إدراج بند يتيح تمديد التعاقد لعام ثالث إضافي بناءً على المعدلات التهديفية ونسبة المشاركة الفعلية للاعب في المباريات.

تحركات مالية ومفاوضات على مكافأة التوقيع

وذكر التقرير أن إدارة أتلتيكو مدريد بدأت بالفعل في تحليل الهيكل المالي المخصص للصفقة، مع فتح خطوط اتصال استطلاعية للوقوف على المطالب الشخصية للنجم المصري ومدى حماسه لارتداء قميص الفريق في الدوري الإسباني.

وترى الإدارة الفنية والمالية في العاصمة الإسبانية أن التعاقد مع صلاح يمثل فرصة استثمارية وكروية نادرة، كون الصفقة تجنّب النادي دفع مبالغ شراء باهظة للأندية، مما يوجه التركيز بالكامل نحو التوافق على:

الراتب السنوي للاعب.

قيمة مكافأة التوقيع (Signing-on fee).

الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء.

التحدي المالي ومراهنة أتلتيكو على المشهد الأوروبي

ورغم الجدية الإسبانية، تدرك إدارة أتلتيكو أن الراتب المرتفع الذي كان يتقاضاه صلاح في الدوري الإنجليزي يمثل العقبة الأبرز أمام إتمام الاتفاق، لا سيما في ظل وجود منافسة شرسة وعروض مالية ضخمة مطروحة على طاولة اللاعب من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وفي المقابل، يراهن مسؤولو أتلتيكو مدريد على القيمة الفنية لمشروعهم الرياضي لإقناع قائد الفراعنة، من خلال منحه دورًا قياديًا ورئيسيًا في خط الهجوم لتعويض الراحلين، إضافة إلى إتاحة الاستمرارية له للتنافس في دوري أبطال أوروبا والبطولات القارية الكبرى.

المرونة التكتيكية والترقب الحاسم

يرى الجهاز الفني لأتلتيكو أن صلاح يمتلك مقومات تكتيكية متنوعة تتيح له التواجد كجناح أيمن مهاجم أو مهاجم ثانٍ، وهو ما يمنح الفريق خيارات هجومية متعددة للموسم الجديد.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد القرار النهائي للاعب، حيث يُبقي صلاح كافة الخيارات مطروحة أمامه قبل اتخاذ محطته القادمة وتحديد وجهته النهائية في الميركاتو.