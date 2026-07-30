حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 05:12 مساءً - يكثف الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي دراسة الملفات الصيفية الخاصة بقائمة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك للوقوف على كافة السيناريوهات المحتملة لميركاتو الانتقالات الصيفية الجاري، خاصة فيما يتعلق بمركز وسط الملعب والخط الخلفي.

الأهلي يتحرك لتعويض بن رمضان وبحث خيارات الخط الخلفي

وكشف الإعلامي محمود شوقي في تصريحات إعلامية أن إدارة النادي الأهلي حددت موقفها بوضوح بشأن التونسي محمد علي بن رمضان، حيث اشترطت الحصول على 2.5 مليون دولار للموافقة على رحيله، بالتزامن مع التقارير التي أشارت إلى مرور اللاعب بضغوط نفسية خلال الفترة الأخيرة داخل القلعة الحمراء.

خيارات الوسط والبحث عن تدعيمات الدفاع

وفي حال استقرار الأمر على مغادرة بن رمضان، تستقر الرؤية داخل القلعة الحمراء على التعاقد مع عنصر أجنبي جديد في مركز الوسط المدافع، حيث يقوم فريق الكشافة (الاسكاوتنج) بالتنسيق مع عصام سراج الدين، مدير التعاقدات، برصد ومتابعة عدة سير ذاتية للاعبين بارزين لتقديمها للجنة التخطيط.

على جانب آخر، ما يزال ملف قلب الدفاع يمثل تحديًا استراتيجيًا أمام إدارة التعاقدات بالأهلي؛ حيث لم تحظَ أي من الأسماء الأجنبية المطروحة بالقناعة الفنية الكاملة حتى الآن لتدعيم الخط الخلفي قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ملفات أخرى على طاولة القلعة الحمراء