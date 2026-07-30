اعرف ترتيبك في نتيجة الثانوية العامة 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 05:12 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة خدمة جديدة لطلاب الثانوية العامة 2026 تمكنهم من معرفة ترتيبهم على مستوى الجمهورية بعد ظهور النتيجة، وذلك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2026، حيث يمكن للطالب الاطلاع على ترتيبه بجانب بياناته ودرجاته التي حصل عليها في الامتحانات.

وتعد خدمة معرفة ترتيب الطالب من الخدمات التي تحظى باهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أنها تساعد الطالب على معرفة موقعه بين زملائه على مستوى الجمهورية، سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية، وتمنحه صورة أوضح عن فرصه في تنسيق الجامعات واختيار الكلية المناسبة.

خطوات معرفة ترتيب الطالب في نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة ترتيبهم على مستوى الجمهورية من خلال الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2026، ثم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب، وبعد ظهور النتيجة ستظهر تفاصيل الدرجات، بالإضافة إلى خدمة معرفة الترتيب الموجودة أسفل بيانات الطالب،وتشمل البيانات التي تظهر للطالب تفاصيل درجات المواد التي أدى فيها الامتحانات، والمجموع النهائي، إلى جانب ترتيب الطالب مقارنة بباقي الطلاب على مستوى الجمهورية،وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتوفير أكبر قدر من المعلومات للطلاب بشكل إلكتروني، بما يسهل عليهم متابعة نتائجهم والتخطيط للمرحلة الجامعية المقبلة.

بدء تظلمات الثانوية العامة 2026

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استقبال طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، اعتبارًا من غد الخميس 30 يوليو 2026،وتستمر فترة تقديم التظلمات لمدة أسبوعين، حيث تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2026، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددتها الوزارة لضمان حصول كل طالب على حقه في مراجعة أوراق إجابته،وأكدت الوزارة أن التظلمات متاحة للطلاب الراغبين في مراجعة نتائجهم في مادة أو أكثر، خاصة في حال وجود شكوك حول درجات التصحيح أو جمع الدرجات.

رسوم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2026

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم تقديم التظلم بقيمة 300 جنيه لكل مادة يرغب الطالب في مراجعة درجاتها،وأوضحت الوزارة أن سداد الرسوم يتم من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، والتي تشمل البريد المصري، وفوري، وأي فينانس، على أن توجه هذه الرسوم لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية،بعد سداد الرسوم، يقوم الطالب بالتقدم بطلب التظلم إلكترونيًا، مع تحديد المواد التي يرغب في مراجعتها، بالإضافة إلى اختيار موعد الاطلاع على أوراق الإجابة.

ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من القواعد المنظمة لعملية الاطلاع على أوراق الإجابة خلال فترة التظلمات، حيث أكدت ضرورة حضور الطالب بنفسه إلى مقر التظلمات، مع إمكانية حضور ولي الأمر فقط،وشددت الوزارة على منع اصطحاب مدرس المادة أثناء جلسة الاطلاع، كما أكدت ضرورة التزام الطالب بالموعد المحدد له، موضحة أن الطالب الذي يتخلف عن الحضور لن يكون من حقه طلب تحديد موعد جديد،كما يجب تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر أثناء إجراءات الاطلاع.

مراجعة البابل شيت والإجابات المقالية

خلال جلسة التظلم، يتمكن الطالب من الاطلاع على صورة من ورقة إجابته، سواء الخاصة بأسئلة الاختيار من متعدد "البابل شيت" أو ورقة الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الرسمي،ويقوم الطالب بمراجعة إجاباته ومقارنتها بنموذج الإجابة، ثم يقوم بتجميع الدرجات وفق توزيع الدرجات المحدد لكل سؤال، وفي حالة وجود أي ملاحظات يتم تدوينها في المكان المخصص لذلك.

ماذا يحدث بعد انتهاء التظلمات؟

بعد الانتهاء من مراجعة الطلاب لأوراق إجاباتهم، تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص الملاحظات المقدمة واتخاذ القرار المناسب،وفي حالة ثبوت وجود خطأ أدى إلى زيادة درجات الطالب، يتم تعديل النتيجة وإخطار الطالب بها، كما يتم رد رسوم التظلم الخاصة بالمادة التي تم تعديل درجاتها،وتعتمد الزيادات الناتجة عن مراجعة التظلمات من خلال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أو نائب رئيس عام الامتحانات، ثم يتم إرسال النتائج المعدلة إلى وزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لتحديث بيانات الطلاب.

أهمية معرفة ترتيب الطالب في نتيجة الثانوية العامة

يساعد ترتيب الطالب على مستوى الجمهورية في تكوين صورة واضحة عن مستوى الأداء مقارنة بباقي الطلاب، كما يمنح الطلاب وأسرهم مؤشرًا حول فرص القبول بالكليات المختلفة وفقًا لقواعد التنسيق،وتعتبر نتيجة الثانوية العامة مرحلة مهمة في حياة الطلاب، حيث تحدد بشكل كبير مسارهم التعليمي خلال السنوات المقبلة، لذلك تحرص الوزارة على توفير خدمات إلكترونية تساعدهم على التعامل مع النتيجة بسهولة وشفافية.