دواء جديد لتخفيف الصداع وآلام العضلات والأسنان دون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 05:12 مساءً - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طرح أول مسكن للألم يُصرف دون وصفة طبية يجمع بين مادتي الباراسيتامول (Acetaminophen) والنابروكسين (Naproxen) في قرص واحد، في خطوة تمثل تطورًا جديدًا في خيارات علاج الآلام الخفيفة والمتوسطة، إذ يوفر الدواء تسكينًا يمتد تأثيره إلى نحو 12 ساعة.

وتأتي هذه الموافقة بعد مراجعة نتائج الدراسات السريرية التي أظهرت أن الجمع بين المادتين الفعالتين يمنح فعالية أكبر في تخفيف الألم مقارنة باستخدام كل منهما بشكل منفصل، مع الاستفادة من آليتين مختلفتين للعمل داخل الجسم، بما يساعد على إطالة مدة تسكين الألم وتحسين استجابة بعض المرضى للعلاج.

مسكن جديد للألم بآلية مزدوجة

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الدواء الجديد يعتمد على مزيج من مادتي الباراسيتامول والنابروكسين، وهما من أكثر المواد الدوائية استخدامًا في علاج الألم، إلا أن دمجهما في مستحضر واحد يعد الأول من نوعه ضمن الأدوية التي يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى وصفة طبية.

ويستهدف الدواء الأشخاص الذين يعانون من آلام خفيفة إلى متوسطة، ويوفر مفعولًا يمتد حتى 12 ساعة، ما يقلل الحاجة إلى تكرار الجرعات على مدار اليوم، ويمنح المرضى راحة لفترة أطول.

كيف يعمل الدواء الجديد؟

يعتمد المسكن الجديد على تأثير مادتين فعالتين تعمل كل منهما بطريقة مختلفة لتخفيف الألم، وهو ما يعزز فعالية العلاج.

ويعمل الباراسيتامول على تخفيف الألم وخفض درجة حرارة الجسم، ويُعد من أكثر الأدوية استخدامًا في حالات الحمى والصداع وآلام الجسم المختلفة.

أما النابروكسين، فهو ينتمي إلى مجموعة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، ويعمل على تقليل الالتهابات والحد من الألم لفترة زمنية أطول، ما يجعله مناسبًا لبعض الحالات التي تتطلب تسكينًا ممتدًا.

ويشير متخصصون إلى أن اختلاف آلية عمل المادتين داخل الجسم يمنح الدواء قدرة أكبر على السيطرة على الألم مقارنة باستخدام كل مادة منفردة، مع تحسين مدة التأثير العلاجي.

الحالات التي يمكن استخدام المسكن فيها

أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الدواء الجديد يمكن استخدامه في تخفيف العديد من أنواع الألم الشائعة، ومن بينها:

الصداع بمختلف أنواعه.

آلام العضلات والإجهاد البدني.

آلام الظهر.

آلام الأسنان.

آلام الدورة الشهرية.

آلام التهاب المفاصل البسيطة.

آلام نزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة.

ويُتوقع أن يوفر هذا المستحضر خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى تسكين طويل المفعول دون الحاجة إلى تناول جرعات متكررة خلال اليوم.

تحذيرات مهمة قبل الاستخدام

ورغم أن الدواء سيُطرح للبيع دون وصفة طبية، فإن خبراء الصحة يؤكدون ضرورة استخدامه بحذر، خاصة لدى بعض الفئات التي قد تكون أكثر عرضة لحدوث مضاعفات.

ومن أبرز الفئات التي ينبغي عليها استشارة الطبيب قبل استخدام الدواء:

المصابون بقرحة المعدة أو نزيف الجهاز الهضمي.

مرضى الكلى.

مرضى القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم.

مرضى الكبد، نظرًا لأن الإفراط في تناول الباراسيتامول قد يؤدي إلى تلف خلايا الكبد.

كما شدد الأطباء على ضرورة قراءة مكونات أي أدوية أخرى يتناولها المريض، لتجنب الحصول على جرعات إضافية من الباراسيتامول قد تتجاوز الحد اليومي الآمن، وهو ما قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة.

خطوة جديدة لتوسيع خيارات علاج الألم

ويرى متخصصون أن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا المستحضر تمثل إضافة جديدة إلى سوق مسكنات الألم، خاصة مع توفير تركيبة تجمع بين تخفيف الألم ومقاومة الالتهاب في قرص واحد، بما يساعد على تحسين راحة المرضى وتقليل عدد الجرعات اليومية.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الاستخدام الآمن لأي دواء يظل مرتبطًا بالالتزام بالجرعات الموصى بها، وعدم الإفراط في تناوله، مع استشارة الطبيب أو الصيدلي عند وجود أمراض مزمنة أو استخدام أدوية أخرى قد تتفاعل مع مكوناته.