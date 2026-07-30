الزمالك يختار مديره الرياضي بين 3 مرشحين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 05:12 مساءً - تكثف إدارة نادي الزمالك تحركاتها خلال الفترة الحالية من أجل حسم ملف المدير الرياضي الجديد للفريق، وذلك بعد رحيل جون إدوارد عن منصبه، في إطار خطة النادي لاستكمال الهيكل الإداري استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى اختيار شخصية قادرة على تولي المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في تنظيم العمل الإداري والفني، ووضع خطة واضحة للفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

الزمالك يحصر قائمة المرشحين لمنصب المدير الرياضي

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي استقرت على المفاضلة بين 3 مرشحين لتولي منصب المدير الرياضي، بعدما شهدت الفترة الماضية دراسة عدد من الأسماء المطروحة لشغل المنصب،وأوضح المصدر أن الترشيحات انحصرت بين ثلاثة أسماء فقط، على أن يتم اختيار المدير الرياضي الجديد خلال الأيام المقبلة، بعد دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالمرشحين وخبراتهم وقدرتهم على إدارة الملف الرياضي داخل النادي،ويأتي تحرك الزمالك لحسم هذا المنصب في ظل رغبة الإدارة في تحقيق حالة من الاستقرار الإداري، خاصة مع اقتراب بداية الموسم الجديد وحاجة الفريق إلى وجود مسؤول يتولى التنسيق بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

شيكابالا خارج حسابات الزمالك

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، ليس ضمن الأسماء المرشحة لتولي منصب المدير الرياضي خلال الفترة الحالية، رغم انتشار اسمه خلال الأيام الماضية،وكانت بعض التقارير قد ربطت بين اسم شيكابالا والمنصب الإداري الجديد، خاصة بعد اعتزاله واقتراب انتقاله للعمل داخل النادي، إلا أن إدارة الزمالك لم تضعه ضمن القائمة النهائية للمرشحين،ويحظى شيكابالا بمكانة خاصة لدى جماهير الزمالك، نظرًا لتاريخه الطويل مع الفريق ودوره كأحد أبرز قادة النادي خلال السنوات الماضية، إلا أن ملف المدير الرياضي يتم التعامل معه حاليًا وفق معايير الخبرة الإدارية والقدرة على تنفيذ المهام المطلوبة.

عمرو وهبي يعود لدائرة الترشيحات

وشهدت قائمة المرشحين عودة اسم عمرو وهبي إلى دائرة المنافسة على منصب المدير الرياضي، بعدما سبق أن ارتبط اسمه بالعمل داخل الزمالك خلال الفترة الماضية،ويعد وهبي من الأسماء التي تمتلك خبرات في مجال الإدارة الرياضية، وهو ما جعله ضمن الخيارات المطروحة أمام إدارة النادي، إلا أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه حتى الآن،وتواصل إدارة الزمالك دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالمرشحين الثلاثة، قبل الإعلان عن الاسم الذي سيتولى المهمة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يستعد للموسم الجديد

وتأتي تحركات الزمالك لحسم منصب المدير الرياضي بالتزامن مع استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث تعمل الإدارة على الانتهاء من كافة الملفات الإدارية والفنية قبل بداية المنافسات،ويرغب مسئولو النادي في توفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق، من خلال استكمال تشكيل الجهاز الإداري، إلى جانب دعم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خلال الفترة المقبلة،ويعد منصب المدير الرياضي من الملفات المهمة داخل الأندية الكبرى، حيث يتولى صاحبه العديد من المهام المتعلقة بالتخطيط الرياضي، والتنسيق بشأن الصفقات الجديدة، ومتابعة احتياجات الفريق، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الجهاز الفني.

قرار مرتقب خلال الأيام المقبلة

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك اختيار المدير الرياضي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة ملفات المرشحين الثلاثة،وتأمل جماهير الزمالك في أن يكون اختيار المدير الرياضي الجديد خطوة نحو إعادة ترتيب البيت الأبيض، وتحقيق الاستقرار المطلوب للمنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.