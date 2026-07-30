حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 05:12 مساءً - كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن مستجدات جديدة تخص الهيكلة الفنية لقطاع كرة القدم داخل نادي الزمالك، مستعرضاً التحركات الجارية لتشكيل الجهاز المعاون الذي سيقود الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

معتمد جمال يضم إبراهيم صلاح لقائمة مساعديه في الزمالك

وأوضح عبد الباسط، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «فيسبوك»، أن الكابتن معتمد جمال تواصل مع إبراهيم صلاح برغبته وانضمامه رسمياً ضمن الطاقم الفني المعاون له في قيادة الفريق.

إعادة ترتيب الأوراق عقب رحيل إدوارد

وتأتي هذه التطورات الفنية متزامنة مع حزمة من التغييرات الإدارية داخل القلعة البيضاء، والتي شهدت مؤخراً إسدال الستار على فترة عمل جون إدوارد كمدير رياضي للنادي، إثر تباين الرؤى مع الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة حول عدد من القضايا الحساسة، وفي مقدمتها حسم ملف القيادة الفنية.

وتسعى إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية إلى سرعة استكمال وإعلان الهيكل الفني والإداري بالكامل، لفرض حالة من الاستقرار والتجهيز الأمثل للفريق قبل انطلاقة المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجديد.