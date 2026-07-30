لماذا تتأخر أعراض التهاب الكبد لسنوات؟ : أطباء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 05:12 مساءً - يؤكد الأطباء أن التهاب الكبد المزمن، خاصة الناتج عن فيروسي التهاب الكبد B وC، قد يظل لسنوات دون ظهور أعراض واضحة، وهو ما يجعله من الأمراض التي تُعرف بـ"المرض الصامت". ويؤدي ذلك إلى اكتشافه في مراحل متقدمة بعد حدوث أضرار قد يصعب علاجها، مثل تليف الكبد أو سرطان الكبد.

وأوضح خبراء الصحة أن الشعور بالصحة لا يعني بالضرورة سلامة الكبد، إذ قد تستمر العدوى الفيروسية في إتلاف خلايا الكبد تدريجيًا دون أن يشعر المريض بأي أعراض، ما يجعل الفحوصات الدورية الوسيلة الأكثر فاعلية للكشف المبكر عن المرض.

لماذا يُسمى التهاب الكبد بالمرض الصامت؟

بحسب متخصصين في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، فإن التهاب الكبد هو التهاب يصيب أنسجة الكبد، وغالبًا ما يكون سببه عدوى فيروسية مثل التهاب الكبد B والتهاب الكبد C. وخلال المرحلة الصامتة، يستمر الفيروس في إحداث تلف تدريجي بخلايا الكبد، ما قد يؤدي إلى التليف، ثم تشمع الكبد، وفي بعض الحالات الإصابة بسرطان الكبد.

ويؤكد الأطباء أن إجراء تحاليل الدم بصورة دورية يظل أفضل وسيلة لاكتشاف العدوى قبل ظهور المضاعفات الخطيرة.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

ينصح الأطباء بإجراء فحوصات التهاب الكبد للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينهم:

مرضى السكري.

الأشخاص المصابون بالسمنة.

مرضى الكبد الدهني.

من لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكبد.

من سبق لهم نقل الدم.

مرضى الغسيل الكلوي.

الأشخاص الذين تعرضوا لإبر أو أدوات طبية غير معقمة.

ويشير الخبراء إلى أن التشخيص المبكر يساعد في تقييم درجة تلف الكبد ووضع خطة علاج مناسبة قبل تطور المرض.

أمراض الكبد لم تعد تقتصر على الفيروسات

ويحذر الأطباء من أن أمراض الكبد لم تعد ترتبط فقط بالالتهاب الفيروسي، إذ ارتفعت معدلات الإصابة بتليف الكبد الناتج عن السمنة، والكبد الدهني، والإفراط في تناول الكحول، وداء السكري من النوع الثاني.

كما أن اجتماع أكثر من عامل خطر لدى الشخص نفسه يزيد من احتمالات الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد، وهو ما يعزز أهمية الكشف المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من المضاعفات.