في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. الكويت تؤكد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يوليو 2026 05:12 مساءً - تعرب وزارة الخارجية الكويتية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عن التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وكرامته، ومواصلة تطوير منظومتها الوطنية من خلال تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي، ودعم آليات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وتكثيف برامج التوعية وبناء القدرات، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

كما تؤكد الوزارة أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات مع الجهات المعنية، بما يسهم في الوقاية من الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، ومساءلة الجناة.

وتجدد الوزارة دعمها لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدةً أن التصدي لهذه الجريمة يتطلب استجابةً شاملةً تقوم على احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتعاون الدولي الفاعل، بما يعزز الجهود الرامية إلى مواجهة الأنماط المستجدة لهذه الجريمة. وفي هذا الإطار، يأتي شعار هذا العام: "عالقون في فخ الاحتيال"، ليسلط الضوء على استغلال الضحايا في مراكز الاحتيال الإلكتروني وإجبارهم على ارتكاب الجرائم تحت الإكراه، بما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لحماية الضحايا وصون حقوقهم.