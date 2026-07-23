الكويت ترحب بقراري هولندا وبلجيكا حظر استيراد منتجات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 06:28 مساءً - تُعرب وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بقراري مملكة هولندا ومملكة بلجيكا الصديقتين، القاضيين بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتعدّهما خطوةً مهمةً تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بشأن عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتثمّن الوزارة موقف الحكومتين الهولندية والبلجيكية، المنسجم مع أحكام القانون الدولي، وتشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما في التصدي للسياسة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي، التي تقوّض فرص تحقيق السلام.

وتجدد الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.