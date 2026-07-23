من هو مؤلف أغنية لولا البنات الجديدة لـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 06:28 مساءً - تتجه أنظار عشاق الفن العربي ونجم البوب عمرو دياب نحو أغنية «لولا البنات»، التي تُعد واحدة من القطع الموسيقية الرئيسية التي يتضمنها ألبومه الغنائي الجديد «حبيتك».

مؤلف أغنية لولا البنات الجديدة لـ عمرو دياب في ألبومه الجديد حبيتك

تأتي أغنية «لولا البنات» بثمار تعاون فني يجمع الهضبة مع أسماء بارزة في الساحة الغنائية:

الكلمات: الشاعر مصطفى البرنس، الذي صاغ فكرتها بأسلوب سلس وجذاب يناسب طابع أعمال دياب.

الألحان: الملحن محمد يحيى، مستمرًا في تقديم صياغات لحنية مبتكرة تتماشى مع إيقاع الألبوم.

التوزيع الموسيقي: الموزع أحمد إبراهيم، الذي وضع اللمسات التوزيعية لتخرج الأغنية برؤية موسيقية عصرية.

تفاعل جماهيري وترقب لإطلاق الألبوم

وقد حظيت الأغنية باهتمام لافت فور الكشف عن ملصقها الدعائي عبر المنصات الرسمية للهضبة، حيث رفع الإعلان من مستويات الحماس لدى الجمهور المتابع لإطلاق كافة أغنيات الألبوم عبر القناة الرسمية على "يوتيوب" والمتاجر الرقمية.