إزاي تعملي 3 أكلات اقتصادية ولذيذة بفرخة واحدة؟...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 06:28 مساءً - إذا كنتِ تبحثين عن طريقة تجمع بين التوفير وتقديم وجبات متنوعة لأفراد أسرتك، فإن استغلال دجاجة واحدة بطريقة صحيحة يمكن أن يمنحك ثلاث وجبات رئيسية مختلفة دون الشعور بالتكرار. ويكمن السر في تقسيم الدجاجة باحترافية واستغلال كل جزء منها في وصفة مناسبة، خاصة إذا كان وزنها يتراوح بين 1.8 و2 كيلوجرام.

البداية.. التقسيمة الذكية للدجاجة

قبل البدء في الطهي، احرصي على تقسيم الدجاجة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:

الصدور: تُقطع إلى شرائح للبانيه أو الستيك، أو مكعبات لتحضير الشيش طاووق.

الأوراك: تُفصل إلى أربع قطع كاملة تضم الدبابيس والأفخاذ.

الهيكل العظمي والأجنحة والرقبة: يُستخدم لتحضير مرقة غنية تدخل في الشوربة أو الأرز.

الوجبة الأولى.. أوراك كرسبي مقرمشة

تُعد الأوراك من أكثر أجزاء الدجاج طراوة، ويمكن تحويلها إلى وجبة شهية من خلال تتبيلها بالزبادي وماء البصل والثوم البودرة والبابريكا والملح والفلفل الأسود، ثم تغليفها بالدقيق والنشا وقليها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا ومذاقًا مقرمشًا.

وتُقدم مع الأرز الأصفر أو الأرز بالخلطة وسلطة خضراء للحصول على وجبة متكاملة.

الوجبة الثانية.. ستيك الدجاج بصوص المشروم

يمكن استغلال صدور الدجاج في إعداد وجبة خفيفة وصحية، من خلال تتبيل الشرائح بالثوم وزيت الزيتون والزعتر وعصير الليمون، ثم تشويحها على الجريل أو في طاسة غير لاصقة.

ولإضافة نكهة مميزة، يُحضر صوص سريع من المشروم مع عصير الليمون وقليل من الصويا صوص، ويُقدم إلى جانب الخضروات المشوية أو البطاطس.

الوجبة الثالثة.. شوربة دجاج غنية

لا تتخلصي من الهيكل العظمي أو الرقبة والأجنحة، فهي أساس مرقة قوية وغنية بالمذاق. توضع مع البصل والجزر والكرفس والحبهان وورق اللورا والفلفل الأسود، وتُترك حتى تنضج.

بعد تصفية المرقة، يمكن استخدامها لتحضير شوربة لسان عصفور أو شعرية أو خضار، مع إضافة قطع صغيرة من اللحم الملتصق بالعظام للحصول على وجبة مغذية وخفيفة.

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