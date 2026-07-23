طريقة عمل سلطة التونة الخفيفة بـ3 وصفات مختلفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 06:28 مساءً - تعد سلطة التونة من أفضل الخيارات التي يمكن تقديمها في سهرات الصيف أو التجمعات العائلية، فهي وجبة خفيفة وسريعة التحضير، وتتميز باحتوائها على البروتين والعناصر الغذائية المهمة، كما تمنح الشعور بالشبع دون سعرات حرارية مرتفعة، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة تناسب مختلف الأذواق، سواء كنت من محبي النكهات الحارة أو الوصفات الكلاسيكية أو القوام الكريمي.

سلطة التونة المكسيكية

إذا كنت من عشاق النكهات الجريئة، فهذه الوصفة ستكون خيارًا مثاليًا.

المكونات:

علبة تونة مصفاة جيدًا.

نصف كوب ذرة حلوة.

نصف كوب فاصوليا حمراء.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

عصير ليمونة.

رشة بابريكا مدخنة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات في وعاء كبير، ثم أضيفي عصير الليمون والبابريكا، وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

طريقة التقديم:

تُقدم بجانب رقائق التورتيلا أو المقرمشات لتصبح وجبة خفيفة ومميزة.

سلطة التونة الكلاسيكية

تناسب هذه الوصفة الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا ويرغبون في وجبة منعشة.

المكونات:

علبة تونة مصفاة.

أوراق خس مقطعة.

خيار مكعبات.

شرائح زيتون أسود.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

اخلطي الخس والخيار والزيتون مع التونة، ثم أضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون وقلبي برفق.

طريقة التقديم:

يمكن تناولها كوجبة رئيسية أو حشوها داخل أوراق الخس كبديل صحي للخبز.

سلطة التونة الكريمية

لمن يفضلون المذاق الغني والقوام الكريمي، تعد هذه الوصفة خيارًا مثاليًا.

المكونات:

علبة تونة.

ملعقة صغيرة مايونيز لايت أو زبادي يوناني.

ملعقة صغيرة مستردة.

شبت مفروم.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

طريقة التقديم:

تُقدم داخل خبز الباجيت أو الميني كايزر، أو مع التوست المحمص في سهرات الصيف.

نصائح للحصول على أفضل سلطة تونة