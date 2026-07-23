القرارات الحاسمة لـ ”كاف”: خارطة طريق تنظيمية وتجارية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 06:28 مساءً - استعرض الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، مجموعة من الملفات الاستراتيجية والقرارات الحيوية التي ترسم ملامح مستقبل كرة القدم في القارة السمراء، متناولة الاستعدادات الخاصة بالبطولات القارية الكبرى وإدارة منظومة الحقوق التجارية والتسويقية للمرحلة المقبلة.

تأكيد جاهزية ثلاثي الشرق وفتح باب الترشح للنسخ المقبلة

جدد رئيس "كاف" التأكيد على المضي قدمًا في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في ملفها الثلاثي المشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وأشار إلى استمرار وتيرة العمل على تجهيز البنية التحتية، والملاعب الرئيسية، وملاعب التدريب، والمرافق الفندقية لضمان تقديم تنظيم استثنائي يليق بقيمة الحدث القاري.

وفي سياق متصل، أعلن الكاف رسمياً عن فتح باب الترشح لاستضافة النسخ الثلاث المقابلة لبطولة أمم أفريقيا لأعوام (2028، 2032، و2036)، معرباً عن ارتياحه لإقبال عدد من الدول القوية والمؤهلة التي تقدمت بطلبات أولية لتنظيم العرس الكروي الأفريقي.

طرح الحقوق التجارية وتحديد الجمعية العمومية

وعلى الصعيد الاقتصادي والإنتاجي، أقر الاتحاد الأفريقي طرح مناقصة عالمية لإدارة وتسويق الحقوق التجارية لبطولات كأس الأمم الأفريقية للسنوات الممتدة بين 2028 و2036، عقب وصول عروض ورغبات من كبرى الوكالات والشركات الدولية المتخصصة في التسويق الرياضي لتطوير الموارد المالية للبطولات.

أما على صعيد العمل الإداري والتنفيذي، حدد الاتحاد الإفريقي موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية رقم 48، والمقرر إقامتها في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم 21 نوفمبر 2026، لحسم وتطبيق عدد من القرارات واللوائح المنظمة لمسابقات القارة.