لماذا تختلف اللياقة البدنية بعد الأربعين؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 06:28 مساءً - مع التقدم في العمر، يلاحظ كثير من الأشخاص أن الحفاظ على اللياقة البدنية وبناء العضلات لم يعد بالسهولة نفسها التي كانت في سنوات الشباب، ويرجع ذلك إلى تغيرات طبيعية تطرأ على الجسم، مثل انخفاض الكتلة العضلية تدريجيًا، وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي، إضافة إلى تغيرات هرمونية تؤثر في سرعة التعافي بعد ممارسة الرياضة.

ورغم هذه التغيرات، يؤكد خبراء اللياقة أن بلوغ سن الأربعين لا يعني التوقف عن ممارسة النشاط البدني، بل يتطلب تعديل أسلوب التدريب بما يتناسب مع احتياجات الجسم، مع التركيز على الاستمرارية والتوازن بدلًا من الإفراط في التمارين.

الخطأ الأكثر شيوعًا بعد الأربعين

يقع كثيرون في خطأ الاعتقاد بأن زيادة عدد ساعات التدريب أو رفع شدة التمارين هو الحل للحفاظ على القوة والرشاقة، إلا أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

فالإفراط في ممارسة الرياضة دون منح الجسم وقتًا كافيًا للتعافي يزيد من خطر الإجهاد والإصابات، كما قد يبطئ بناء العضلات ويؤثر سلبًا على الأداء البدني، خاصة مع التقدم في العمر.

ويشير المتخصصون إلى أن التحسن الحقيقي في اللياقة لا يحدث أثناء أداء التمارين، وإنما خلال فترة الراحة، عندما يبدأ الجسم في إصلاح الأنسجة العضلية وتعويض ما فقده من طاقة.

التعافي.. العامل الأهم للحفاظ على اللياقة

يؤكد الخبراء أن التعافي يعد جزءًا أساسيًا من أي برنامج رياضي ناجح، خاصة بعد سن الأربعين، ولا يقتصر على التوقف عن التدريب فقط، بل يشمل مجموعة من العادات الصحية، أبرزها:

النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا.

تخصيص أيام راحة بين التمارين المكثفة.

تناول كمية كافية من البروتين لدعم نمو العضلات.

شرب الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب الجسم.

تجنب التدريب اليومي العنيف دون ضرورة.

وتشير الدراسات إلى أن قلة النوم تؤثر في قدرة الجسم على إصلاح العضلات، كما تزيد الشعور بالإرهاق وتقلل من كفاءة الأداء الرياضي.

لماذا تصبح تمارين القوة ضرورية؟

تزداد أهمية تمارين المقاومة ورفع الأوزان بعد سن الأربعين، لأنها تساعد على الحد من فقدان الكتلة العضلية الذي يحدث طبيعيًا مع التقدم في العمر.

ومن أبرز فوائد تمارين القوة:

الحفاظ على الكتلة العضلية.

تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

تحسين التوازن وتقليل خطر السقوط.

دعم صحة المفاصل.

تعزيز معدل حرق السعرات الحرارية.

تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

وينصح الخبراء بممارسة تمارين القوة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، مع زيادة الأحمال تدريجيًا وفقًا لقدرة كل شخص.

أفضل أنواع الرياضة بعد الأربعين

للحفاظ على اللياقة والصحة العامة، يوصي المتخصصون بالجمع بين أكثر من نوع من التمارين، مثل:

تمارين المقاومة لبناء العضلات.

المشي السريع أو الجري الخفيف لتحسين صحة القلب.

السباحة لتقوية العضلات والمفاصل.

ركوب الدراجة.

تمارين الإطالة والمرونة.

اليوجا أو تمارين التوازن لتقليل خطر الإصابات.

ويفضل تنويع التمارين على مدار الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

نصائح للحفاظ على اللياقة بعد سن الأربعين

لتحقيق أفضل استفادة من التمارين الرياضية، ينصح الخبراء بما يلي:

البدء بالإحماء قبل التمرين.

زيادة شدة التمارين تدريجيًا.

الالتزام بنظام غذائي متوازن غني بالبروتين.

تناول الخضراوات والفواكه بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب الجلوس لفترات طويلة.

إجراء فحوصات دورية واستشارة الطبيب قبل بدء برنامج رياضي مكثف، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة.

الاستمرارية أهم من الشدة

يشدد خبراء اللياقة على أن النجاح في الحفاظ على الصحة بعد الأربعين لا يعتمد على ممارسة التمارين لساعات طويلة، وإنما على الالتزام بروتين رياضي متوازن يجمع بين النشاط البدني، والراحة، والتغذية السليمة.

فالاستمرار في ممارسة الرياضة بانتظام، مع منح الجسم الوقت الكافي للتعافي، يعد أفضل وسيلة للحفاظ على القوة والمرونة وصحة القلب والعظام، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مع التقدم في العمر.