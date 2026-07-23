سلاحٌ طبيعيّ يوقف الخرف!كشفت دراسة جديدة عن أنّ بروتينا طبيعيًّا موجودًا في الدماغ يمكن أن يشكّل دفاعًا قويًّا ضدّ الأضرار التي يسببها مرض ألزهايمر.

ووجد باحثون، في مركز سانفورد بورنهام بريبيس للأبحاث الطبية الحيوية في كاليفورنيا، أنّ رفع مستويات بروتين يعرف باسم SORLA يمكن أن يثبط بشكل كبير التشابكات البروتينية السامة المرتبطة بمرض التنكس العصبي، ما يفتح آفاقا جديدة لتطوير علاجات فعالة لهذا المرض المستعصي.

ويعرف SORLA بأنه بروتين معقد وأساسي يوجد بشكل رئيسي في الجهاز العصبي المركزي، وينتجه الجسم ولا يمكن الحصول عليه من مصادر خارجية مثل المكملات الغذائية أو الأطعمة.

وفي مرض ألزهايمر، ينفصل بروتين آخر يعرف باسم "تاو" عن دوره الطبيعي في الحفاظ على بنية الدماغ واستقراره، ويلتوي بدلا من ذلك إلى عقد غير طبيعية تسمى التشابكات التاوية، وهذه الكتل السامة تدمر الوصلات العصبية، وتحفز موت الخلايا، وتؤدي إلى التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة التدريجي.

ويتميز مرض ألزهايمر بانخفاض تدريجي في الوظائف العصبية بمرور الوقت، ما يؤدي إلى تقلص الدماغ وفقدان القدرات العقلية. وهو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، وهو المصطلح الأوسع الذي يصف مجموعة من الأعراض الناجمة عن الضرر المادي للدماغ، ويمثل نحو 60% إلى 70% من جميع حالات الخرف في جميع أنحاء العالم.