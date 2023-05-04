انت الان تتابع خبر تعرف على طريقة تنشيط أهم ميزة مخفية في كاميرا سامسونج جالكسي اس 23 الترا بخطوات سهلة وبسيطة .. أقوى من آيفون 14 برو ماكس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان كاميرا هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا. مميزة على هواتف آيفون 14 بميزة التقاط صور عالية الجودة من خلال أطوال بؤرية مختلفة.

وهذا الهاتف يحتوي على كاميرا واحدة فائقة الاتساع، وكاميرا واحدة واسعة الزاوية ، وكاميرا تدعم التقريب حتى (3x و 10x).

وبالرغم من ذلك، بالإمكان أن تبدو الصور ضبابية في نطاق التكبير / التصغير عند 4x إلى 9x وذلك لعدم احتوائها على كاميرا مقربة مخصصة في هذا النطاق.

ومع ذلك ، يمكنك استخدام ميزة مخفية في كاميرا سامسونج جالكسي اس 23 الترا بخطوات سهلة وبسيطة لالتقاط صور أكثر حدة في نطاق التكبير / التصغير هذا.

كيفية الحصول على صور أكثر وضوحًا في كاميرا سامسونج جالكسي اس 23 الترا

اكتشف المسرّب Ice Universe عبر تويتر أن مستوى التفاصيل في صور التكبير / التصغير الملتقطة باستخدام كاميرا سامسونج جالكسي اس 23 الترا يختلف باختلاف سيناريوهات معينة. تظهر الصور في بعض الأحيان حادة للغاية، بينما في حالات أخرى، يمكن أن تظهر الصور ضبابية.

كشف مستخدم آخر على تويتر أن الحيلة لالتقاط صور تكبير أكثر وضوحًا هي بالضغط على زر الغالق بعد التكبير وعدم استخدام ميزة النقر اليدوي للتركيز.

بعد تجربة هذه الحيلة ، لاحظ العديد من المستخدمين أن كاميرا سامسونج جالكسي اس 23 الترا تلتقط صورًا أكثر وضوحًا بتفاصيل أعلى. لا يوجد خيار يدوي في إعدادات الكاميرا للحصول عليها، لذا سيكون من المفيد معرفة هذه الحيلة للحصول على صور عالية الجودة عند تصوير أهداف بعيدة.

كيفية تنشيط أهم ميزة مخفية في كاميرا سامسونج جالكسي اس 23 الترا بخطوات سهلة وبسيطة

يوضح هذا أن كاميرا سامسونج جالكسي اس 23 الترا يمكنها التقاط صور ممتازة عبر نطاق تكبير يبلغ 0.5x إلى 10x. ومع ذلك ، سيكون من الرائع أن تضيف Samsung نصيحة سريعة أو إعدادًا يدويًا في قائمة إعدادات الكاميرا للسماح للمستخدمين بتحقيق أقصى استفادة من كاميرا سامسونج جالكسي اس 23 الترا.