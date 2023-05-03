6 اضرار للإستهلاك المفرط للشاى

6 اضرار للإستهلاك المفرط للشاىيعتبر الشاي مشروبًا شائعًا يستهلكه ملايين الأشخاص حول العالم ، وغالبًا ما يتم الترويج له لفوائده الصحية العديدة. وهي مصنوعة من أوراق نبات كاميليا سينينسيس بشكل عام ، الشاي منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على العديد من المركبات المفيدة، يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول ، والتي تساعد على حماية الجسم من الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة، يحتوي الشاي أيضًا على مادة الكافيين ، وهو منبه طبيعي يمكن أن يساعد في تحسين التركيز واليقظة، ولكن الاستهلاك المفرط للشاي يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الآثار الجانبية لشرب الكثير من الشاي

كما هو الحال مع أي طعام أو شراب ، فإن استهلاك الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية سلبية، وترتبط بشكل كبير بمحتوى الشاي من الكافيين أو محتوى التانين فيه، وقالت روشيكا جين ، أخصائية التغذية في نيودلهي بالهند، سواء كان ذلك الشاي الأسود أو الأخضر أو الحليب ، يجب تناوله باعتدال في كل مرة.

1. يؤدي إلى اضطراب النوم

أولاً ، من المهم ملاحظة أن الاعتدال هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بتناول الشاي ، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى القلق والتوتر والأرق، وذلك لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين ، وهي منبهات طبيعية يمكن أن تتداخل مع النوم وتحفز إفراز هرمونات التوتر في الجسم.

2. يسبب ارتجاع المريء

قد يعاني بعض الأشخاص من الغثيان أو ارتداد الحمض عند تناول كميات كبيرة من الشاي، هذا بسبب التانينات الموجودة في الشاي ، والتي يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي عند تناولها بكميات كبيرة وبالمثل ، في حين أن الشاي غالبًا ما يستخدم كعلاج طبيعي للصداع ، فإن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي في الواقع إلى حدوث الصداع لدى بعض الأفراد.

3. تأثير الكافيين

من المخاطر الأخرى المرتبطة باستهلاك الشاي المفرط أنه يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد على الكافيين، هذا يعني أن جسمك يصبح معتمدًا على الكافيين ليعمل بشكل صحيح ، وقد تواجه أعراض الانسحاب عندما تحاول تقليل تناول الشاي.

4. يؤدي إلى الجفاف

الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة، في حين أن الشاي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للترطيب ، إلا أن الإفراط في شربه يمكن أن يتسبب في فقد المزيد من السوائل أكثر مما تتناوله.

5. يتداخل مع امتصاص الحديد

يحتوي الشاي على مركبات تسمى العفص التي يمكن أن ترتبط بالحديد وتمنع امتصاصه ، قد يؤدي الإفراط في تناول الشاي إلى الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، خاصةً لدى الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بهذه الحالة.

6. قد يسبب مشاكل في الأسنان

يمكن للشاي ، وخاصة الشاي الأسود ، أن يلطخ أسنانك بمرور الوقت ، يمكن أن تسهم المستويات العالية من العفص في الشاي في تكوين البلاك والتجاويف ، من المهم الحفاظ على نظافة أسنان جيدة والحد من تناول الشاي.

