انت الان تتابع خبر واتساب يطلق ميزة جبارة وجديدة تتعلق بالمكالمات .. تعرف عليها لم يسبق لها مثيل! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان واتساب يستعد لطرح العديد من الميزات والتحسينات لجميع المستخدمين وذلكبشكل تدريجي لأجل ان يوفر للمستخدمين تجربة أفضل .

حيث أن واتساب سيطرح تطبيق تحديث من خلال برنامج Google Play Beta ، و تحديث واتساب الجديد يجلب ردًا بميزة الرسائل في إشعارات المكالمات ، وهو متاح لعدد من مختبري الإصدارات التجريبية .

توضح لقطة الشاشة هذه ، أنه قد يظهر زر الرد عندما تتلقى مكالمة ، في حالة تمكين الميزة لحسابك . وعندما يتلقى المستخدم إشعار مكالمة على WhatsApp ، سيرى الآن زر “رد” إلى جانب أزرار “رفض” و “رد”. وإذا اختار المستخدم النقر على زر “رد” ، فسيتم رفض المكالمة الواردة ، وسيفتح مربع رسالة تلقائيًا ، مما يسمح للمستخدم بإرسال رسالة سريعة إلى المتصل . ويمكن للمستخدم بعد ذلك شرح سبب عدم قدرته على الرد على المكالمة أو ترتيب وقت أفضل للتحدث .

تتيح هذه الميزة للمستخدمين التواصل بسرعة وسهولة مع المتصلين دون الحاجة إلى الرد على المكالمة . ويعد هذا مفيدًا بشكل خاص في المواقف التي قد لا يتمكن فيها المستخدم من الرد على المكالمة بسبب وجوده في اجتماع أو لأى سبب آخر ، ولكنهم ما زالوا يريدون استلام المكالمة وإعلام المتصل بأنهم سيستجيبون في أقرب وقت ممكن

جدير بالذكر ، أنه يتوفر زر الرد في إشعارات المكالمات لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين يقومون بتثبيت آخر تحديث لتطبيق WhatsApp beta لنظام Android من متجر Play ، وسيتم طرحه لمزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة .