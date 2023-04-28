انت الان تتابع خبر احذر .. علامات تدل على أن هناك من يقوم بمراقبة نشاطك على واتساب ويشاهد جميع الرسائل والصور الشخصية على حسابك وأنت لا تعلم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان برنامج الواتس اب يعتبر من البرامج الشهيرة التي يستخدمها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، حيث ان برنامج لديه العديد من المميزات.

لذلك قررنا ان نعرفكم على إحدى هذه المميزات لهذا البرنامج وهي اسرار معرفة مع من يتحدث صديقك على الواتس اب بالتفصيل.

ويعد تطبيق واتس اب هو واحد من التطبيقات المجانية الفورية التي يتم تطبيقها على الهاتف المحمول لإجراء دردشة مع الأصدقاء كتابية أو فيديو أو إجراء مكالمات صوتية.

كما يتيح برنامج واتس اب إرسال الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية للغير، بجانب أنه يتيح خدمة الدردشة الجماعية.

خمس علامات اذا ظهرت علي الواتساب فاحذر منها فإنها دليل على اختراق الواتس اب الخاص بك!! في البداية وقبل الإجابة عن سؤال كيف اعرف ان الواتس مخترق فإن الواتساب WhatsApp ويب يعد واحد من أكثر التطبيقات التي يتم إستخدامها عبر أجهزة الكمبيوتر المختلفة وذلك بسبب سهولة الإستخدام والكتابة بسرعة كبيرة على الكيبورد والاستمتاع بالدردشة بسرعة فائقة.

كيف اعرف ان الواتس مخترق ومتراقب بدون علمي

أعلن عدداً من الخبراء في التكنولوجيا عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها أن تعرف إن كان الواتساب مراقب أم لا، وخاصة وأن هناك برامج لا يمكن اكتشافها ويتم وضع برمجية خبيثة على الهاتف، وهنا يجب على المستخدم أن يعرف ويجب الإطلاع على ازاي اعرف أن هاتفي تم اختراقه ومراقب بدون ما أشعر للتأكد من أن الهاتف لا يوجد به أي من علامات الاختراق.

الطريقة الأولى للتعرف على أن تطبيق الواتساب مخترق أو متراقب افتح تطبيق ، واتساب. اضغط على الثلاث نقاط. انقر فوق واتساب ويب WhatsApp Web.إن ظهرت في الصفحة الظاهرة اتصال جهاز هاتف محمول أخر أو كمبيوتر أو ظهر أن طلبت أنت دعوة الهاتف فهذا يعني أن الواتساب غير مخترق أو مراقب.إن ظهرت

الصفحة بها أي متصفح مثل فايرفوكس Mozilla Firefox أو جوجل كروم Google Chrome أو أوبرا وغيرها من المتصفحات فهذا يعني أنك مخترق ومتراقب منذ فترة.

علامات اذا ظهرت على الواتساب فاحذر منها

وخلال السنوات الماضية قام المسؤولون عن تطبيق واتساب باصدار واحدة من أهم المميزات وهي إصدار نسخة للكمبيوتر والتي يمكن ان يتم ربط الحساب الشخصي في الهاتف مع الكمبيوتر عن طريق كود شخصي.

ومن أجل ربط الواتساب بالكمبيوتر يتم إتباع الخطوات التالية :-

الخطوة الأولى هي الإنتقال لموقع الواتساب.الخطوة التالية هي النقر على التطبيق الموجود على الهاتف والنقر على الثلاثة نقاط الموجودة في الأعلى واختيار واتساب ويب بالعربية أو Whatsapp Web بالأنجليزية.

بعد ذلك يقوم الشخص بوضع الكاميرا أمام صورة الكود الذي يظهر وسيتم بعدها فتح الواتساب الويب عبر الجهاز على شاشة أكبر للاستمتاع بكافة المميزات التي يوفرها التطبيق.

عقب التعرف على الطريقة التي يتم بواسطتها الدخول إلى واتساب الويب على جهاز الكمبيوتر فإنه قد يتم إختراق حساب الواتساب عن طريق الواتساب ويب خاصة في حالة نسيان تسجيل الخروج بعد الانتهاء من استخدامه.