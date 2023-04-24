انت الان تتابع خبر أهم 5 رموز سرية لـ هواتف شاومي وريدمي .. أبرزها رمز لمعرفة هاتفك أصلي أم مقلد؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن واجهة شاومي MIUI تعد من أكثر طبقات التخصيص المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد اكتمالاً، وبالرغم من ذلك، فان إعدادات أو قوائم الواجهة ليست كلها مرئية في هواتف شاومي، فتوجد إعدادات أو قوائم أخرى موروثة من أندرويد متضمنة إدخال رمز معين ليتم عرضها.

من تطبيق “الهاتف” الموجود في هواتف شاومي أو ريدمي أو بوكو، بالإمكان تقديم رموز سرية معينة لعرض الأدوات المساعدة التي يجب أن تعرفها دائما

ونعم، ربما يعرف الكثير منكم مجموعة متنوعة من الرموز التي تنتمي إلى أندرويد. ومع ذلك، لا تعمل كل هذه الرموز بشكل صحيح على أجهزة شاومي. بنفس الطريقة، هناك خمسة منهم مفيدة للغاية.

خمسة رموز مخفية لجهاز شاومي يجب أن تعرفها

أول رمز مخفي ضروري لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هاتفك أو حتى معرفة ما إذا كان هاتف شاومي الخاص بك أصليًا أم أنه بدلاً من ذلك تم بيعك مزيفًا، هو الرمز الذي يسمح لنا بالحصول على رمز IMEI. في الأساس، علينا فقط إدخال الرمز * # 06 # في تطبيق الهاتف وستظهر لنا رموز IMEI المختلفة.

هل لدى هاتف شاومي الخاص بك خطأ أو مشكلة ولا تعرف كيفية حلها؟ سيؤدي إدخال الرمز *#*#284#*#* في تطبيق الهاتف إلى إنشاء تقرير خطأ كامل. يمكن إرسال هذا لاحقًا إلى الدعم الفني لشركة شاومي.

رمز آخر مفيد حقا هو * # * # 6484 # * #. سيسمح لنا ذلك باستدعاء قائمة CIT، وهي واجهة كاملة يمكننا من خلالها التحقق من حالة الجهاز وجميع أجهزة الاستشعار الخاصة به. من هذا ، على سبيل المثال ، يمكننا معايرة مستشعر القرب الخاص بنا في هاتف شاومي أو ريدمي أو بوكو.

بالإضافة إلى الرموز التي تمت رؤيتها ، فإن * #* # 4636 # * # * مفيد جدا أيضًا. يتيح لنا ذلك عرض المعلومات ذات الصلة ببطاقات SIM المختلفة المقدمة في Xiaomi أو Redmi أو POCO ، بالإضافة إلى المعلومات وأدوات الاختبار المتعلقة باتصال WiFi.

أخيرا ، على الرغم من أن هذين رمزين مختلفين ، إلا أننا نجد تلك المتعلقة بتقنية اتصالات VoLTE و VoWiFi. إما عن طريق إدخال *#*#869434#*#* لتنشيط VoWiFi أو *#*#86583#*#* لتنشيط تقنية VoLTE ، ستصبح هذه مرئية من > بطاقة SIM وشبكات الهاتف المحمول فقط.