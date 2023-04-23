انت الان تتابع خبر الحق أقوى عروض تقسيط آيفون 14 برو ماكس بـ 100 ريال فقط في السعودية من جرير .. إليك المطلوب منك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكنك الان استغلال أقوى عروض تقسيط آيفون 14 برو ماكس بـ 100 ريال لاغير في السعودية من مكتبة جرير، حيث ان مكتبة جرير السعودية دائما تقدم العروض المبهرة لعملائها المختلفين المقبلين على الشراء عبرها على مستوى جميع المنتجات التي تعرضها المكتبة.

فمكتبة جرير من أشهر المكتبات في السعودية، والتي تعرف بعروضها الدائمة والمتميزة على كافة المنتجات.

عروض تقسيط آيفون 14 برو ماكس من جرير

تقدم مكتبة جرير السعودية العديد من العروض المبهرة دائمًا لعملائها، ومن أكثر العروض التي لاقت رواجًا وإقبالًا وصدىً لدى السعوديين مؤخرًا فور الإعلان عنه، هو عرض إمكانية تقسيط شراء ايفون 14 برو ماكس بقسط 100 ريال فقط، وسنتعرف على التفاصيل فيما يلي:

كيف يتم التقديم لشراء ايفون 14 برو ماكس

يمكنك التقدم على شراء ايفون بقسط 100 ريال من مكتبة جرير وفق عدد من الخطوات التي يجب عليك القيام بها، وهي كالتالي:

بدايةً يجب عليك معرفة الشرط الأساسي للموافقة على طلب التقسيط الخاص بك، وهو أن تبلغ قيمة المشتريات لديك 30 ألف ريال سعودي فقط.

في حال استوفيت الشرط الأول، ينبغي عليك بعد ذلك التسجيل لدى الموقع الرسمي الإلكتروني لمكتبة جرير، وذلك عبر إنشاء حساب خاص بك على الموقع الخاص بها.

بعد إتمام تسجيلك لكافة البيانات الخاصة التي يطلبها منك الموقع، قم بالبحث عن نوع هاتف الايفون الذي ترغب في شرائه من المكتبة.

بعد اختيارك إياه، قم بوضعه في سلة المشتريات.

اضغط على تقسيط سعر الجهاز.

قم بتحديد المكان المناسب لك لاستلام الجهاز والميعاد المناسب لك أيضًا.

في النهاية توجه إلى الفرع الأقرب لك من فروع مكتبة جرير لإتمام باقي الإجراءات الخاصة بعملية الشراء، واختر نظام التقسيط المناسب لك من بين جميع الأنظمة المعروضة من قبل المكتبة.

ما هي خدمة تقسيط المشتريات من جرير

خدمة تقسيط المشتريات هي خدمة مقدمة من مكتبة جرير بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل والتي تسمح للعميل بشراء المنتجات التي يرغب بها، ثم تسديد قيمتها على عدة أقساط شهرية ميسرة حسب ما يتلائم مع احتياجات ونظام كل عميل.

ما هي مزايا تقسيط المشتريات من جرير

عند قيامك بشراء منتجات عديدة من مكتبة جرير يسمح لك ذلك بالحصول على إمكانية تقسيط مشتريات أخرى غالية الثمن على دفعات طويلة المدى، وبأقساط بسيطة وميسرة، في بعض الأحيان يمكنك طلب الحصول على تقسيط دون شراء فاتورة غالية الثمن، وفي كل الأحوال فشراؤك بالتقسيط من مكتبة جرير يمنحك العديد من المميزات، منها:

تدفع الأقساط من تاريخ بداية السداد المحددة دون دفعة أولى.

الحصول على موافقة فورية على طلب التقسيط الخاص بك.

تحصل على تمويل بمبالغ تصل حتى 30,000 ريال سعودي.

تحصل على فترات سداد طويلة تصل إلى 36 شهر.

يمكنك الحصول على القسط بدون كفيل.

تتوافق بنود طلب الحصول على تقسيط لمشترياتك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة تقسيط المشتريات من جرير

للتقدم بطلب الموافقة على تقسيط شترياتك من مكتبة جرير السعودية عليك توفير عدد من الأوراق المهمة لتقديمها مع الطلب، وتتمثل تلك المستندات فيما يلي:

الهوية الوطنية الخاصة بك في حال كنت مواطنًا سعوديًا، وبطاقة الإقامة في حال كنت مقيمًا بأراضي المملكة، شرط أن تكون أيًا منهما سارية المفعول.

وثيقة تعريف بالراتب الخاص بك سواء كنت موظفًا بالقطاع الحكومي للدولة أو بالقطاع الخاص.

كشف حساب تفصيلي يوضح ما حصلت عليه من مبلغ في آخر 3 رواتب قمت بالحصول عليهم.

اشتراك التأمينات الاجتماعية الخاص بك.