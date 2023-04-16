انت الان تتابع خبر ستندم انك ما عرفتها من زمان.. زر تشغيل سامسونج ليس لإغلاق جوالك فقط اكتشف بنفسك ماذا يمكنك أن تفعل به أيضاً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هنالك العديد من الميزات التي نجهلها في هواتفنا المحمولة والتي قد تختصر علينا الكثير لهذا سنقدم لكم زوارنا الكرام بعض الاستخدامات المخفية لزر الإغلاق والأشياء التي يمكنكم فعلها من خلال الضغط عليه فقط ، تابعوا معنا المقال الأتي للتعرف على مهام زر الإقفال.

وتتمثل هذه المهام التي يمكن القيام بها باستعمال زر الباور في الآتي:

نظرا لان هذه الطاقه يمكنه اقفال المكالمات فان الضغط عليه اثناء المكالمة سينتهي الاتصال.

بالاضافة الى أنه ينشط زر الفلاش عند فتح برنامج الكاميرا بمجرد الضغط على زر الفلاش ضغطه واحده حتى يتم فتح الفلاش مباشره عن طريق زر الطاقة ، بالاضافة إلى أنه يمكن تشغيل نظام الأمان على الهاتف المحمول أيضًا.

وهناك الاستخدام التقليدي زر الطاقه وهو عباره عن عملية ايقاف تشغيل الجهاز في اي وقت في حاله عندما تكون الهواتف قيد الاستعمال ،وهذا ينطبق على كافة أنواع الهواتف.

ومن أهم المميزات التي تحتاج معرفتها أيضا عن طريق زر الطاقة في الجوال هو الكثير من الهواتف تلتقط صوره للشاشه الأساسية بمجرد الضغط على زر الهاتف المحمول أيضًا مع زر الشاشة الرئيسية.