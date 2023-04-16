انت الان تتابع خبر خدعة بصرية تعكس سمات الشخصية عبر ما تراه في هذا الرسم أولا ويكشف هل أنت عصبي أم بارد أم غامض أم لا مبالي بنظر الآخرين ؟! .. اكتشف المزيد! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالامكان أن تساعد هذه الاختبارات الشخصية على الاستفادة من نقاط قوتك وتعويض نقاط ضعفك في حياتك و هذا الاختبار يعتبر من أكثر اختبارات الشخصية شهرة في كافة أنحاء العالم.

حيث انه يمكن عبره الكشف عن الكثير من طبيعة شخصيتك، و هذا اللغز المرئي المحير الذي يصور النساء، والذي يُقال إنه لا يمكن حله إلا بنسبة 2٪ من الناس، المهمة هي: حددي النساء الأربعة في الصورة في ست ثوان واكتشفي الكثير عن شخصيتك.

يُظهر الرسم، الذي رسمه الفنان الأوكراني أوليغ شوبلياك، صورة امرأة ذات شعر كثيف ومموج وفستان جميل متدفق تبتسم وهي تتحدث على الهاتف. للوهلة الأولى، يبدو أن الرسم يُظهر امرأة تتحدث على هاتفها. ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، يصبح من الواضح أنّ هناك ما مجموعه أربع نساء في الصورة.

المرأة الأولى

إذا تمكنتِ فقط من تحديد المرأة الأولى التي تبتسم وتتحدث عبر الهاتف، فهذا يعني أنّ شخصيتك لامبالية. تصرفاتك غير متوقعة، وكلامك قليل، وعادةً ما يكون مهماً وفي مكانه، كما أنّ عدم خوضك في تفاصيل إضافيّة عن حياتك يجعل الآخرين يتوقون إلى التّعرف عليك أكثر.

المرأة الثانية

إذا تمكنتِ من تحديد المرأة الثانية على الذراع اليمنى بالقرب من خد المرأة الأولى، فهذا يعني أن شخصيتك باردة. ودودة للغاية، ممّا يجعل الآخرين يشعرون بالراحة معك. كما تجدين في العزلة الإلهام الذي تحتاجينه لتحفيز الإبداع لديك في المجالات التي تتميزين بها.

المرأة الثالثة

تتكون المرأة الثالثة من المرفق، مما يضفي على وجهها مظهراً جانبياً. إذا استطعت تحديدها، فهذا يعني أنّ شخصيتك غامضة. تُثيرين فضول النّاس من حولك،بحيث لا يمكن معرفة ما يدور في ذهنك. تتمتعين بالتّواضع، والهدوء، والسّيطرة الكاملة على مشاعرك، إضافةً إلى امتلاكك لعنصر التّشويق والإثارة.

المرأة الرابعة

إذا تمكنتِ من تحديد المرأة الرابعة التي تتكون ذقنها وشفتيها من بطن المرأة الأولى وقميصها المقصوص، وقلادة السيدة رقم 1 هي بمثابة العين المغلقة، فأنتِ شخصية عصبية جداً. تتصرّفين بغرابةٍ في بعض المواقف، ولا تتحكمين بعواطفك وإنفعالاتك الشخصيّة. تنظرين إلى المواقف على أنّها مُنافسة وتحدٍ شخصي لك. تفتقرين إلى روح الدعابة والقدرة على المزاح مع الآخرين بسبب غضبك المُستمر.