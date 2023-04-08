”كويت سات -1” يلتقط أول صورة للكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 10:26 صباحاً - أعلن فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول لجامعة الكويت (كويت سات -1)، أمس الجمعة، أن القمر التقط أولى صوره لدولة الكويت ودمجها في لوحة (موزاييك)، مقدما منظرا جميلا للنصف الشرقي للبلاد منذ إطلاقه مطلع العام الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال نائب مدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول، ومدير العمليات، الدكتور أحمد الكندري، في تصريح صحفي، إن الصور التي التقطها القمر الاصطناعي (كويت سات -1) كانت لجزر وربة وبوبيان وفيلكا ثم مدينة الكويت الى حقل برقان والمنطقة الجنوبية لساحل الكويت.

وأضاف أن هذا الإنجاز الشبابي للمشروع الوطني (كويت سات -1)، والذي هو بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، يعد ثمرة جهود متواصلة وعمل دؤوب من قبل فريق متخصص من العلماء والمهندسين الكويتيين الشباب على مدار الثلاثة أشهر الماضية بعد إطلاقه مطلع العام الحالي.

ونقل الكندري عن فريق المشروع الوطني القول إن هذا الإنجاز يعد وساما على صدر كل شخص عمل فيه، ومصدر إلهام لشباب الكويت في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأكد الكندري أن هذا النجاح يشكل بداية جديدة لتعزيز مكانة الكويت في مجال الفضاء وتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية، ويعزز القدرات البحثية والتطويرية للكويت في مجال علوم الفضاء، ويعكس التزام الدولة بتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستدام.

وأوضح أن الفريق يخطط لإصدار المزيد من الصور لدولة الكويت من (كويت سات -1) في الأسابيع المقبلة من خلال تصوير المظاهر الطبيعية المتنوعة والنظم البيئية بالتعاون مع الباحثين والجهات الحكومية.

ويعد (كويت سات -1) قمر اصطناعي نانومتري تتمثل مهمته الأساسية في مراقبة الأرض وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة للعديد من القطاعات، بما في ذلك التخطيط العمراني والزراعي والرصد البيئي وإدارة الموارد الطبيعية.

كما يحتوي (كويت سات -1) على كاميرا عالية الوضوح بقوة تفريق 39 مترا تمكنه من التقاط صور تتيح جمع معلومات قيمة لدعم التنمية المستدامة في البلاد.