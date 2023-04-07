انت الان تتابع خبر واتساب يطلق ميزة جبارة ولا بالأحلام تتيح هذه الأمور لأول مرة في الدردشة .. تعرف عليها بالتفصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تطبيق المراسلات الأشهر واتساب اعلن اعن اطلاقه لميزة دردشة رسمية جديدة ومهمة للمستخدمين ، حيث تتيح للمستخدمين الآن تلقي أحدث المعلومات حول تطبيق WhatsApp ، بما في ذلك التحديثات والنصائح التي تتعلق بكيفية استخدامه .

حيث ان تمييز الدردشة تتم بعلامة خضراء ، وهذا يوفر للمستخدمين طريقة للتحقق من شرعية الحساب . وهذا الأسبوع ، تلقى العديد من الأشخاص على WhatsApp لنظامي iOS و Android الرسالة الأولى من الدردشة الرسمية لاجل إبلاغهم بميزة اختفاء الرسائل .

وفقًا لـ WABetaInfo ، كانت هذه الدردشة الرسمية قيد التطوير منذ فترة ، ويبدو أنها كانت ستظهر بالفعل في بعض الإصدارات التجريبية لنظامي التشغيل iOS و Android. وأصبحت الخدمة رسمية الآن وبدأ طرحها بالفعل .

تُوضح لقطة الشاشة ، أنه يتم تمييز دردشة WhatsApp الرسمية بشارة خضراء تم التحقق منها وتحتوي على نصائح وحيل حول كيفية استخدام التطبيق ، بالإضافة إلى معلومات حول الميزات والتحديثات الجديدة . وتضمن الشارة التي تم التحقق منها أن الدردشة شرعية ، مما يوفر للمستخدمين الطمأنينة بأن المعلومات التي يتلقونها صحيحة وموثوقة وتساعد على منع المستخدمين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال أو محاولات التصيد التي قد تحاول تقليد حساب WhatsApp الرسمي .

ميزة تلقي هذه الرسائل في الدردشة الرسمية هي أنه يمكن للمستخدمين البقاء على اطلاع بسهولة دون الحاجة إلى البحث عن أحدث المعلومات بأنفسهم ، ويمكن للمستخدمين تلقي التحديثات مباشرة من WhatsApp ، ويمكنهم دائمًا أرشفة الدردشة أو كتمها أو حظرها إذا كانوا لا يريدون تلقى الإشعارات .

تشرح الرسالة الأولى التي أرسلها WhatsApp في الدردشة الرسمية كيفية إخفاء الرسائل ، وربطها بالأسئلة الشائعة الرسمية . وتتيح الرسائل المخفية للمستخدمين إرسال رسائل تختفي من دردشة المرسل والمتلقي بعد فترة زمنية معينة .

جدير بالذكر ، أن بعض المستخدمين قد يتلقون الرسالة هذا الأسبوع ، ولكن من غير الواضح كيف يتم اختيار الأشخاص لأنه يبدو أنه اختيار عشوائي . ولسوء الحظ ، لا يمكن فتح هذه الدردشة إذا لم تتلق رسالة من WhatsApp حيث يتم تسليمها إلى مستخدمين عشوائيين وستظهر الدردشة فقط عند تلقي رسالة من قبل هؤلاء المستخدمين . بالإضافة إلى ذلك ، حتى إذا تم التقاط لقطة الشاشة من WhatsApp لنظام Android ، فقد يتلقى بعض الأشخاص على WhatsApp لنظام التشغيل iOS نفس الرسالة هذا الأسبوع . وفي حال تلقيت رسالة من دردشة WhatsApp الرسمية ، فستكون مرئية أيضًا على WhatsApp Desktop .