انت الان تتابع خبر أقوى من آيفون وسامسونج .. أسطورة هواتف أوبو الجديدة Oppo Reno 9 ميزاته الجبارة ستجعلك تشتريه دون تردد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شركة أوبو Oppo اعلنت قبل ايام عن اطلاقها لثلاثة إصدارات جديدة من الفئة المتوسطة "رينو"، تنطلق باسم Reno 9 و Reno 9 Pro و Reno 9 Pro +، حيث يعمل الأخير بأحدث معالجات شركة كوالكوم.

وحسب ما ذكره احد المواقع التقنية، تمتاز هواتف سلسلة أوبو الجديدة Reno 9 Pro و Reno 9 Pro +، بدعم ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 16 جيجابايت كخيار أساسي، وتعتبر الأولى من نوعها في سلسلة "رينو"، حيث لم تأت هواتف الشركة منذ أكثر من عام ونصف، منذ إطلاق هاتف Find X3 Pro.

*سعر ومواصفات Oppo Reno 9:

يتميز الإصدار العادي بسلسلة رينو 9، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز.

هذا وتتميز اللوحة 10 بت بتغطية التدرج اللوني 100٪ DCI-P3، تبلغ نسبة سطوعها 800 شمعة في الوضع العادي وما يصل إلى 950 شمعة عند عرض صور HDR ومحتوى فيديو HDR10 +.

كما يحتوي الجزء الخلفي، من هاتف Oppo Reno 9 على تصميم مشابه لسلسلة أوبو رينو 8، ولكن مع جزيرة كاميرا متدفقة مع بقية الهاتف مع عدسات بارزة فقط، تحتوي الكاميرا المزدوجة على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل ومستشعرات B&W بدقة 2 ميجابكسل، بينما يوجد في المقدمة كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة.

كما تبلغ سعة البطارية 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، وتشمل المواصفات الأخرى واجهة أوبو الأحدث ColorOS 13 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق، ويمتاز الهاتف الجديد بهيكل خفيف يبلغ وزنه 174 جراما، وسمكه 7.2 ملميتر فقط.

هاتف Oppo Reno 9 يتوفر بأربعة ألوان هي: الأسود والذهبي والوردي المتدرج والأحمر، مقابل سعر يبدأ من 350 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8500 جنيه مصري)، لمتغير بسعة 8 + 256 جيجابايت، وفي الوقت الحالي، فتحت أوبو باب الحجز المسبق لشراء الهاتف عبر موقعها على الإنترنت، وستتم عملية البيع الأولى في الثاني من ديسمبر.

ويشترك هاتف Oppo Reno 9 Pro، مع الإصدار العادي في بعض المواصفات، فهم يتشاركون في نفس الهيكل النحيف الخفيف، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة وشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة.

هاتف أوبو Reno 9 Pro، يعمل بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، إلى جانب إعداد الكاميرا يعمل بشريحة MariSilicon X NPU، وهو النظام الأساسي الخاص بشركة أوبو لمعالجة الصور المتقدمة، وتحسين الفيديو الليلي بدقة 4K والفيديو 4K Ultra HDR.

كما يحتوي هاتف Reno 9 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة 7P و AF، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، بزاوية 112 درجة، وتحتوي كاميرا الصور الشخصية على نفس مستشعر 32 ميجابكسل مثل الإصدار العادي.

في حين يحتوي إصدار الأساسي أوبو رينو 9، على ذاكرة وصول عشوائي هي الأسرع من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 فقط في الإصدار الأغلى ثمنا، يتوفر Reno 9 Pro في متغيرين بسعة 16 + 256 جيجابايت و 16 + 512 جيجابايت.

ويأتي هاتف Oppo Reno 9 Pro باللون الأسود والذهبي والوردي المتدرج، مقابل سعر يبدأ من 490 دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 12000 جنيه مصري)، ستبدأ المبيعات في 2 ديسمبر.

كما يحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 9 Pro+، على شاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، تضم كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

أيضا يمتاز هاتف أوبو Oppo Reno 9 Pro+، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بعدسة 6P و AF و OIS، إلى جانب عدسة فائقة الدقة بمستشعر 8 ميجابكسل مع مجال رؤية أوسع 120 درجة، ويعمل أيضا ككاميرا ماكرو للصور القريبة حتى 4 سم، الفتحة الثالثة مخصصة لمستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعتبر Oppo Reno 9 Pro+، أول هاتف مزود بمعالجSnapdragon 8+ Gen 1 التي تحتوي أيضا على شريحة MariSilicon X NPU، وتحقق قدرات الذكاء الاصطناعي المدعومة من قبل مجموعة الشرائح، والتي توفر تحسينا كبيرا في جودة الألوان وتفاصيل أكثر وضوحا.

هذا ويحزم هاتف Oppo Reno 9 Pro+، بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، عبر منفذ شحن USB-C، ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والذهبي، بالإضافة خيار باللون الأخضر النعناعي، مقابل سعر 560 دولار أمريكي (أي ما يعادل 13700)، للإصدار بسعة 16 + 256 جيجابايت.