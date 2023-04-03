انت الان تتابع خبر أفضل وأروع 6 هواتف سامسونج جالكسي للشراء خلال شهر أبريل 2023 .. أسعار وأبرز الميزات الفريدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نتيجة للعدد الكبير من الهواتف التي تصدرها شركة سامسونج جالكسي كل سنة، فإن العثور على أفضل وأروع هواتف سامسونج للشراء من اصعب التحديات التي تواجه معظم العملاء، حيث يتحيرون في الكثير من الخيارات لجميع فئات الأسعار.

ولاجل تسهيل العثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك، سنعرض لكم قائمة أفضل وأروع 6 هواتف سامسونج للشراء قي شهر أبريل 2023، سوف نساعدك في هذه السطور على الكشف عن المميزات والأسعار على اتخاذ القرار المناسب لك.

أفضل وأروع 6 هواتف سامسونج للشراء خلال شهر أبريل

تحتوي قائمة أفضل وأروع 6 هواتف سامسونج للشراء خلال شهر أبريل 2023 على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الهواتف التي تشمل على سلسلة Galaxy S23 من سامسونج. تتضمن أيضًا بعض هواتف سامسونج الجيدة في الفئات المتوسطة وبأسعار معقولة.

هاتف Galaxy S23 Ultra

يعتبر هاتف Galaxy S23 Ultra واحدًا من أروع هواتف سامسونج للشراء خلال شهر أبريل. فهو يتميّز بشاشة QHD + Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش مع معدل تحديث قابل لتغيّر من 1-120 هرتز.

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 في جميع أنحاء العالم حيث لا يوجد متغير Exynos هذه المرة. يمكن شراء الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت أو 12 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت / 512 جيجا بايت / 1 تيرا بايت. يتوفر أيضًا دعم S Pen ويمكن وضعه داخل الجهاز.

يتضمن بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تحافظ على الأضواء وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. قامت سامسونج بتجهيز هذا الجهاز ببعض الكاميرات القوية للغاية. فهو يأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميراتان تليفوتو بدقة 10 ميجابيكسل توفران تقريب بصري يصل إلى 10x و 100x Space Zoom. هناك أيضًا كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل. تم إجراء تحسينات جديدة على برامج الكاميرا لرفع جودة التصوير الفوتوغرافي والفيديو في الإضاءة المنخفضة بشكل كبير.

أسباب الشراء: تصميم أنيق ، كاميرات رائعة ، معالج، شاشة ساطعة.

السعر: 1199 دولار

هاتف Galaxy Note 20 Ultra

يتصدر هاتف Galaxy Note 20 Ultra أيضًا كواحد من أفضل هواتف سامسونج للشراء خلال شهر أبريل من حيث الإنتاجية. أجرت الشركة عددًا من التحسينات المهمة على أحدث هواتفها الذكية الرائدة ، لا سيما ترقيات S Pen. تم خفض زمن انتقال قلم S Pen إلى 9 مللي ثانية لتوفير تجربة أكثر مرونة وطبيعية مع القلم.

يأتي هاتف Galaxy Note 20 Ultra بشاشة بحجم 6.9 بوصة ومزودًا بأحدث تقنيات الهواتف الذكية بالإضافة إلى دعم 5G. إنه أول هاتف ذكي من سامسونج يتميز بشاشة عرض ديناميكية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

هذه في الواقع هي المرة الأولى التي يحصل فيها هاتف سامسونج على معدل تحديث متغير. يتم تبديل شاشة Galaxy Note 20 بين 10 هرتز و 30 هرتز و 60 هرتز و 120 هرتز، وذلك وفقًا لما يتم عرضه على الشاشة. يتم ذلك لتوفير الطاقة من خلال عدم استخدام الحد الأقصى لمعدل التحديث في الظروف التي لا يكون فيها ذلك ضروريًا.

قامت الشركة أيضًا بتحسين وحدة الكاميرا بشكل ملحوظ مقارنة بالإصدارات السابقة. هناك العديد من ميزات البرامج الجديدة وأوضاع الكاميرا الجديدة التي تمكن العملاء من تحقيق أقصى استفادة من هذا المنتج الرائد الذي تبلغ قيمته 1299 دولارًا.

أسباب الشراء: أفضل شاشة على هاتف ذكي ، DeX لاسلكي ، وتصميم رائع ، ووظائف محسّنة للكاميرا ، وعمر بطارية رائع.

السعر: 833 دولار

هاتف Galaxy S21 FE

يتميز الهاتف كونه واحدًا من أفضل هواتف سامسونج للشراء بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.4 إنش بدقة +FHD مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يوفر Galaxy S21 FE أداءً رائدًا مع معالجات Snapdragon 888 و Exynos 2100 التي تدعم 5G ، ويختلف التوفر حسب السوق. يتوفر برام 6 / 8 جيجابايت مع 128/256 جيجابايت للتخزين.

يتضمن بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 واط. قامت سامسونج بتجهيز الجهاز بكاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل و12 ميجابكسل وكاميرات خلفية مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب حتى 30x. هناك كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل على الجهاز أيضًا.

على الرغم من أنه جزء من سلسلة Galaxy S21 ، إلا أن طراز Fan Edition يتمتع بميزة واضحة. أكدت شركة سامسونج أن سلسلة Galaxy S21 بأكملها ستحصل على أربع سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد. على عكس الهواتف الأخرى، يتم شحن Galaxy S21 FE بنظام أندرويد 12 خارج الصندوق.

أسباب الشراء: مواصفات قوية، تصميم جذاب، أداء مثير للإعجاب ، أربع سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد.

السعر: 699 دولار

هاتف Galaxy Z Fold 4

قد يبدو Galaxy Z Fold 4 مشابهًا لسابقه، لكن لديه الكثير من المميزات التي تجعل منه هاتفًا متميزًا وواحدًا من أفضل هواتف سامسونج للشراء. فهو يعتبر أخف طراز Galaxy Z Fold حتى الآن. إنه أيضًا الأكثر متانة ، مع إطار قوي من الألومنيوم المدعوم من +Gorilla Glass Victus .

تحتوي كل من شاشة بحجم 6.2 إنش وشاشة Infinity Flex بحجم 7.6 إنش بحواف أنحف وتحتفظ بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يتوفر أيضًا دعم S Pen للشاشة الداخلية. كما أن Galaxy Z Fold 4 مقاوم للماء وفقًا لمعيار IPX8.

هذا هو أول هاتف ذكي يتم شحنه بنظام أندرويد 12L المخصص للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة القابلة للطي. يوفر Android 12L العديد من الميزات الجديدة التي تساعد في تعدد المهام، مثل شريط مهام جديد يجعل من السهل للغاية التبديل بين التطبيقات المختلفة.

يتم تشغيل الهاتف الذكي القابل للطي الأفضل من نوعه من سامسونج بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 مقترنًا مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. إنه متوفر بسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت. تم تحسين قسم الكاميرا أيضًا باستخدام مستشعرات جديدة توفر أداءً رائعًا في الإضاءة المنخفضة.

أسباب الشراء: متانة محسّنة وكاميرات أفضل وأداء استثنائي ونظام Android 12L.

السعر: 1800 دولار.

هاتف Galaxy A53 5G

يعد هذا أحد أفضل هواتف سامسونج للشراء عام 2023 من الفئة المتوسطة. وقد قامت سامسونج بإجراء تغييرات طفيفة على التصميم مع منحه عناصر داخلية قوية جديدة.

تتميز شاشة الجهاز بحجم 6.5 إنش وهي من نوع Super AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وبدقة +FHD . يقترن معالج Exynos 1280 الجديد والقوي من سامسونج بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من سعة التخزين.

تشتمل وحدة الكاميرا في Galaxy A53 على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعمق 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

زودت سامسونج هاتف Galaxy A33 ببطارية أكبر تبلغ 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. ومع ذلك ، لا يوجد شاحن في العلبة. كما تمت إزالة مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم. ستوفر الشركة أربع سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد للجهاز.

أسباب الشراء: معالج جديد قوي ، وكاميرا جيدة ، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز ، وبطارية أكبر ، ودعم برامج رائع.

السعر: 450 دولار

هاتف Galaxy A33

يعد Galaxy A33 5G أحد أفضل هواتف سامسونج للشراء عام 2023 من الفئة الاقتصادية. يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. لقد جعلته Samsung أقوى بكثير من سابقتها لأنه يعمل بمعالج Exynos 1280 الذي تم استخدامه في هاتف Galaxy A53 5G. هناك أيضًا ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من السعة التخزينية.

تشتمل وحدة الكاميرا على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع وأخرى للعمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

البطارية بقوة 5000 مللي أمبير تحافظ على الأضواء مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط. التزمت Samsung أيضًا بتوفير أربع سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد لجهاز Galaxy A33.

أسباب الشراء: معالج جديد قوي ، تصميم بسيط ، بطارية 5000 مللي أمبير ، كاميرات جيدة.

السعر: 390 دولار