انت الان تتابع خبر تطبيق واتساب يكشف عن أحدث وأفضل مزاياه لعام 2023.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ واتساب WhatsApp العمل على تطوير نظامه باستمرار لطرح مجموعة من الميزات الجديدة، والآن يستعد تطبيق المراسلة الشهير لإطلاق ميزات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

كما تأتي هذه التحديثات من موقع WAbetainfo، الذي يتتبع أحدث تطورات واتساب، حيث تشير أحدث تقاريره إلى أهم المزايا التي ستصل منصة المراسلة خلال عام 2023، وخلال الأشهر المقبلة سيتيح برنامج التراسل لمستخدميه قريبا بتعديل الرسائل وتثبيت رسالة معينة على الدردشة وغيرها المزيد، وبعض من هذه الميزات الجديدة متوفرة حاليا في منافسه تيليجرام Telegram.

1. تحرير الرسائل:

سوف تتمكن قريبا من تصحيح الأخطاء بسهولة أو إضافة المزيد من المعلومات إلى رسائل محددة دون حذفها، حيث من المتوقع أن يوفر لك واتساب قريبا نافذة مدتها 15 ثانية لتعديل الرسائل التي قمت بإرسالها، وفي حال قمت بتحرير رسالة ما، فسيتم تمييزها بعلامة "معدلة" داخل فقاعتها التفسيرية.

2. تثبيت الرسائل:

ميزة تمتلكها تطبيقات المراسلة الأخرى مثل تيليجرام لسنوات، وخلال عام 2023 سيسمح واتساب لمستخدميه بتثبيت الرسائل داخل نافذة الدردشة، وستعمل هذه الميزة في الدردشات الجماعية وكذلك الفردية، وسيسمح لك تثبيت الرسالة بالوصول إلى هذه الرسالة المعينة بشكل أسرع، وسيعرض التطبيق رمزا صغيرا على فقاعة الدردشة يشير إلى أن الرسالة مثبتة.

3. خيارات جديدة لمدة إختفاء الرسائل:

سوف يتم طرح مدد زمنية جديدة لميزة إختفاء الرسائل في واتساب قريبا بالإضافة إلى الفترات الحالية، سيتيح لك الاختيار من بين ساعة و3 ساعات و6 ساعات و12 ساعة و2 يوم و3 أيام و4 أيام و5 أيام و6 أيام و14 يوما و21 يوما و30 يوما و60 يوما و180 يوما وسنة واحدة، وستتيح لك الفترات الأطول مسح الرسائل حتى لا تعيق التخزين على المدى الطويل.

4. عرض مرة واحدة للصوت:

مثل عرض الصور لمرة واحدة، سيتيح لك واتساب قريبا من إرسال رسائل صوتية تعرض لمرة واحدة، ستكون هذه الرسائل قابلة للتشغيل مرة واحدة فقط، إذا كنت ترسل الكثير من الصوتيات أو لا تثق في المتلقي، فقد تكون هذه ميزة مفيدة بالنسبة لك.