انت الان تتابع خبر تطبيق واتساب يتيح مزايا جديدة عدة بينها تأمين الرسائل الصوتية.. خصوصية كبيرة للمستخدمين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتزم تطبيق الدردشة "واتساب/ WhatsApp" إطلاق واحدة من أفضل ميزات الخصوصية على الإطلاق، حيث سيوفر التطبيق لمستخدميه إمكانية تأمين الرسائل الصوتية من خلال تدميرها ذاتيا مثل الرسائل المكتوبة.

ووفق موقع "GizChina"، فإن التحديث الجديد لـ"واتساب" سيجلب التدمير الذاتي للرسائل الصوتية حيث يمكن للمستخدمين حذفها بعد وقت قصير من إرسالها، الأمر الذي سيوفر خصوصية كبيرة للمستخدمين.

وسوف يتمكن مستخدمو واتساب من إرسال الرسائل الصوتية إلى شخص ما ثم القيام بحذف هذه الرسائل بعد الاستماع، في حالة إذا كانت هذه الرسائل تحتوي على معلومات حساسة معينة قد لا يرغب البعض في وصولها إلى طرف ثالث.

ـ وقف التحايل:

ويحاول بعض المستخدمين إيجاد طريقة للتغلب على هذه الميزات، مثل إعادة توجيه الرسالة أو حفظها على أجهزتهم قبل اختفائها أو تسجيل الشاشة، إلا أن "واتساب" قرر وقف مثل هذه الممارسات حتى قبل استخدامها.

وحين يقوم شخص ما بإرسال رسالة صوتية ذاتية التدمير على تطبيق واتساب، فإنه في هذه الحالة لا يمكنك حفظها على جهازك أو إعادة توجيهها أو تسجيلها.

ـ قيد التطوير:

وتعد ميزة الرسائل الصوتية ذاتية التدمير قادمة لتطبيق واتساب خلال الفترة المقبلة، حيث أنها قيد التطوير حالياً، كما أضاف واتساب الميزة بالفعل إلى الإصدار التجريبي للاختبار، ما يعني أنها ستتوفر قريباً للمستخدمين.

ـ تعديل الفيديو:

من جهة أخرى، يسعى "واتساب" إلى إجراء تعديل على الفيديو، يشمل مستخدمي هواتف آيفون في المرحلة الأولى، بحيث يكون بمقدورهم بعث رسائل فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 60 ثانية.

ويوجد في "واتساب" حالياً خدمة إرسال الفيديوهات عبر التطبيق ودون الحاجة إلى العودة إلى ملف الكاميرا.

الجديد هو أن الرسائل توجه إلى المستخدمين كما توجه الملاحظات الصوتية، أي عبر النقر والإمساك بالزر الموجود في الأسفل لتسجيل الفيديوهات.

تتميز الفيديوهات الجديدة بخصوصية أكبر، فلا يمكن حفظها أو تمريرها للآخرين، بحسب موقع "WABetaInfo".

ـ تعديل الرسائل المرسلة:

هذا وكان موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في "واتساب"، أفاد بأن خدمة التراسل الفوري "واتساب" مستمرة في تطوير ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة.

ونقل الموقع أول مرة خلال شهر فبراير الماضي أن الخدمة تعمل على اختبار واحدة من أكثر الميزات طلباً، وهي تعديل الرسائل، وذلك في الإصدار ذي الرقم 22.23.0.73 من تطبيق الخدمة على نظام "آي أو إس" من "آبل".

وقال WABetaInfo حينئذ إن الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها. وبذلك، ستكون هذه الميزة مفيدة لتعديل أي خطأ في الرسائل، أو إضافة معلومات جديدة إليها قبل أن يراها الطرف الآخر.

وفي حين أن "واتساب" تسمح الآن للمستخدمين بحذف أي رسالة مُرسلة قبل أن يراها الطرف الآخر، يبدو أن هذه الميزة تستهدف المستخدمين الذين لا يريدون حذف الرسائل، بل تغيير محتواها قبل أن تُرى.

ونبّه WABetaInfo إلى أن الميزة الجديدة ستدعم فقط الإصدار الأحدث من تطبيق "واتساب"، وستسمح بتعديل الرسائل فقط، وليس شرح الوسائط المتعددة.