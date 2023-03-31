انت الان تتابع خبر حتى لو مشغل يوتيوب .. ميزة سرية وجديدة لهواتف شاومي توفر البطارية بطريقة مذهلة تدوم ليوم كامل بدون شحن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن التكنولوجيا تتقدم بوتيرة لا يمكن إيقافها حيث ان كل جيل من الهواتف الجديدة يتميز عن غيره وذلك عبر تحسن الشاشات والمعالجات والكاميرات وسرعات التحميل وبالرغم من ذلك، يبدو أن البطاريات هي أحد الجوانب التي ظلت راكدة.

رغم من أن سرعات الشحن تتيح لك الآن بشحن هاتفك في 15 دقيقة فقط، لكن هناك مرات لا يتوفر فيها قابس كهرباء، وما نريده هو أن تدوم البطارية لأطول فترة ممكنة، لذلك، تحتوي هواتف شاومي على وضع توفير البطارية القصوى”extreme battery saving”.

كما نقول، في كثير من الأحيان لا نحتاج إلى 200 واط من قدرة الشحن، ولكن نحتاج إلى بطارية بسعة أكبر. بالنسبة لتلك الحالات التي نقضي فيها يومًا مكثفًا للغاية بعيدًا عن المنزل وليس لدينا شاحن محمول، سنحتاج إلى استخدام وضع توفير البطارية الشديد الذي يزود جميع هواتف شاومي و ريدمي و بوكو التي تعمل بإصدار واجهة MIUI 13 و MIUI 14.

ويغلق وضع توفير الطاقة هذا تمامًا جميع عمليات الخلفية النشطة على هواتف شاومي، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى التي يمكن أن تستهلك البطارية: بيانات الهاتف 5G ، و WiFi ، وما إلى ذلك، ويركز فقط على قدرتك على إجراء واستقبال المكالمات والرسائل النصية القصيرة.

بهذه الطريقة، لا يمكن للهاتف الحصول على ساعات فحسب، بل ما يصل إلى يوم كامل من البطارية، على الرغم من أنه من الواضح أننا لن نلجأ إلى وضع التوفير هذا إلا عند الضرورة القصوى، لأنك تفقد عمليًا جميع وظائفه.

إذا كنت في عجلة من أمرك مع بطارية هاتف شاومي الخاص بك وكنت بحاجة إليها لتدوم بقية اليوم، أو حتى اليوم التالي (اعتمادًا على النسبة المتبقية)، فسيكون تنشيطها سهلاً للغاية. خذ جهازك وأدخل “الإعدادات” > “البطارية” وانقر على الترس الموجود في أعلى اليمين. سترى أن لديك “توفير البطارية القصوى”.

عندما تذهب لتنشيطه، ستتلقى إشعارًا يخبرك أنك ستفقد، كما قلنا، عمليًا جميع الوظائف مثل المكالمات والرسائل النصية القصيرة ، بالإضافة إلى اتصال بيانات 4G.

بمجرد التنشيط ، سترى أن التصميم الكامل لواجهة هاتف شاومي الخاص بك سيتغير تمامًا. ستتحول الشاشة إلى اللون الأسود وستتمكن فقط من رؤية الوقت والمكالمات والرسائل القصيرة ودفتر العناوين الخاص بك. بالطبع ، يمكنك إضافة وظائف أخرى والخروج في أي وقت من خلال النقر على الرمز الذي يظهر في أعلى اليمين.

كيفية برمجة وضع موفر البطارية

أولئك الذين عادة ما يكون لديهم الهاتف دائما ببطارية قليلة جدًا ، لأي سبب من الأسباب ، سيكونون سعداء بمعرفة أنه يمكن أيضًا برمجة وضع توفير البطارية الشديد هذا الذي تمتلكه جميع هواتف شاومي و ريدمي و بوكو، بحيث يتم تنشيطه وإلغاء تنشيطه وقتما نريد.

وإذا أردنا تركه مبرمجًا، أما عندما يصل الهاتف إلى نسبة محددة من البطارية. الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو ما يلي، ضمن نفس قائمة البطارية التي ذكرناها من قبل:

اضغط على الأيقونة في الزاوية اليمنى العليا في إعدادات البطارية

حدد “توفير البطارية الشديد”

حدد مربع “إلغاء التنشيط تلقائيا”

وبالتالي، عندما يصل الهاتف إلى 50٪ بعد العثور أخيرًا على شاحن وتوصيله، فإنه سيترك فقط وضع توفير البطارية الشديد للعودة إلى طبيعته، واستعادة جميع وظائفه والبدء في تلقي إشعارات بجميع التطبيقات التي تم إغلاقها.