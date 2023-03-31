انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات جبارة لهاتف هونر بلاي 7 تي وهونر بلاي 7 تي برو .. أقوى من آيفون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شركة هونر اليوم أعلنت عن هواتف جديدة تحمل اسم هونر بلاي 7 تي – Honor Play 7T وهونر بلاي 7 تي برو – Honor Play 7T Pro رسميًا .

حيث ان المواصفات يبدو أن Honor Play 7T هو نسخة معدلة من Honor Play 40 Plus ، لذلك سوف نتعرف سويًا على سعر ومواصفات Honor Play 7T وHonor Play 7T Pro وأبرز المميزات .

مواصفات هونر بلاي 7 تي

يحتوي Honor Play 7T على شاشة IPS LCD بحجم 6.74 إنش بدقة +HD تبلغ ( 720 × 1600)بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ومعدل تحديث 90 هرتز .

يتم تشغيل Honor Play 7T بمعالج Dimensity 6020 من ميديا تيك ، مقترنًا بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2 . ويأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت / 256 جيجا بايت . ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة Magic UI 6.1 .

تحتوي الواجهة الأمامية لهاتف هونر Play 7T على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو ، بينما تتميز الواجهة الخلفية للهاتف بوحدة كاميرا مزدوجة تتألف من عدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل .

يتميز الهاتف بمستشعر لبصمات الأصابع لمزيد من الأمان . ويحتوي Honor Play 7T على بطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط . وتبلغ أبعاد Honor Play 7T حوالي 167.48 × 76.85 × 8.27 ملم ويزن 196 جرامًا .

ألوان وسعر هونر بلاي 7 تي

يتوفر Honor Play 7T بثلاثة ألوان ، الأسود والأزرق والفضي . ويبلغ سعر Honor Play 7T لإصدار 8 جيجابايت للرام + 128 جيجابايت للتخزين حوالي 160 دولارًا ، بينما يأتي إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 189 دولارًا .

مواصفات هونر بلاي 7 تي برو

يتميز Honor Play 7T Pro بشاشة LTPS LCD بحجم 6.74 إنش بدقة +Full HD تبلغ (2388 × 1080) بكسل ، ومعدل تحديث 90 هرتز . وتحتوي على فتحة ثقب في أعلى المنتصف لكاميرا السيلفي .

يتم تشغيل Honor Play 7T Pro بمعالج Dimensity 700 ، مقترنًا بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2 . ويأتي بذاكرة الوصول العشوائي (الرام) بسعة 8 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128/256 جيجابايت .

يتميز Honor Play 7T Pro بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل . ويحتوي على وحدة كاميرا خلفية مزدوجة مع فلاش LED تتألف من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل .

يأتي Honor Play 7T Pro ببطارية تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط . ويحتوي هونر بلاي 7 تي برو على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب لمزيد من الأمان

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة Magic UI 6.1 . وتبلغ أبعاد Honor Play 7T Pro حوالي 162.9 × 74.5 × 7.43 ملم ويزن 175 جرامًا .

سعر هونر بلاي 7 تي برو والألوان المتوفرة

يتوفر Honor Play 7T Pro بثلاثة ألوان ، الأخضر والأسود والفضي . ويأتي Honor Play 7T Pro بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 218 دولارًا ، بينما يبلغ سعر إصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت حوالي 247 دولارًا . وقد تم إدراج Honor Play 7T و Honor Play 7T Pro في متجر Honor على الإنترنت في الصين ، ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات المفتوحة في 6 أبريل .