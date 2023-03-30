مفاجأة من العيار الثقيل تفجرها سامسونج بعد الإعلان عن التحسينات والميزات الجبارة لهاتف جالكسي اس 24 الترا – Galaxy S24 Ultra

انت الان تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل تفجرها سامسونج بعد الإعلان عن التحسينات والميزات الجبارة لهاتف جالكسي اس 24 الترا – Galaxy S24 Ultraوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن شركة سامسونج جالكسي كشفت عن استعدادها لنقل مستوى المنافسة إلى أعلى مستوى مع الهاتف القادم سامسونج جالكسي اس 24 الترا (Galaxy S24 Ultra).

وكشفت الشركة أنها تخطط لتقديم شاشة ذات معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الجهاز القادم، وهذا يجعله أول جهاز للشركة يتميز بمثل هذا المعدل المرتفع للتحديث.

كذلك تخطط الشركة لتزويد الجهاز بالمزيد من التحسينات والميزات على مستوى الشاشة والمعالج والكاميرات وغيرها. إليكم نظرة على أقوى هذه المميزات والتحسينات.

أبرز ميزات هاتف Galaxy S24 Ultra القادم

ستوفر شاشة هاتف Galaxy S24 Ultra ذات معدل التحديث 144 هرتز رسومًا متحركة أكثر سلاسة، خاصة لعشاق الألعاب ، ويمكن أن تتحمل تحميل شاشة أعلى وأسرع مع مواكبة الأداء السريع.

أصبحت شاشات الهواتف الذكية ذات معدلات التحديث الأسرع شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حتى أن بعض الأجهزة تتميز بمعدلات تحديث تصل إلى 240 هرتز. ومع ذلك، فإن معدل التحديث البالغ 144 هرتز سيظل يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام لسلسلة Galaxy S24.

وفقًا للتقارير الأخيرة، قد تتميز سلسلة Galaxy S24 بإمكانية الاتصال عبر القمر الصناعي، مثل الميزة التي قدّمتها Apple و Huawei في أجهزتها حاليًا.

بالإضافة إلى هذه الميزات المحتملة، من المتوقع أن يتم تشغيل سلسلة Galaxy S24 بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC غير المعلن عنه ، والذي يمكن أن يوفر أداءً محسنًا بشكل كبير مقارنة بالجيل السابق. يقال إن نواة وحدة المعالجة المركزية عالية الأداء X-4 يتم تسجيل ترددها بنسبة تصل إلى 15٪ أسرع من نواة X-3 التي تم رفع تردد تشغيلها والمستخدمة في Snapdragon 8 Gen 2 ، مما ينتج عنه أداء أسرع لسلسلة الهواتف الرائدة القادمة.

يقال أيضًا أن تحسينات الكاميرا في هاتف Galaxy S24 Ultra ، ستشمل مستشعر محسّن بدقة 200 ميجابكسل للكاميرا الأساسية وقدرات تكبير محسّنة للكاميرا المقربة.

على الرغم من عدم وجود تفاصيل محددة، فإن الضجة حول سلسلة Galaxy S24 تتزايد بالفعل ، حيث يتوقع العديد من المستهلكين بفارغ الصبر ما تخبئه سامسونج لسلسلة هواتفها الرائدة القادمة.