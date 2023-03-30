انت الان تتابع خبر واتساب يذهل الجميع ويطرح أقوى تغيير تاريخي على ميزة هامة ومستخدمة ستنال إعجابكم .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من المعروف ان الكثير منكم يستخدم “مؤقت الرسائل التلقائي” في تطبيق المراسلات واتساب على مدار اليوم، حيث ان الشركة وفرت هذه الميزة مجددا في عام 2020 مع ما يصل إلى ثلاثة تكوينات للاختيار بين 24 ساعة أو 90 يوما أو سبعة أيام، ومع مرور هذا الوقت، لن تكون الرسائل مرئية لأنفسنا وللشخص الذي أرسلناها إليه.

نقلا عن احد المواقع التقنية المختصة في رصد الميزات التجريبية للتطبيق، فإن واتساب يستعد لدمج ما يصل إلى 15 تكوينًا مختلفًا لهذه الأداة التي ستمنحنا الفرصة للتدمير الذاتي لرسائلنا مع فترة أكثر قابلية للتخصيص.

ربما بالنسبة للكثيرين، كان الحد الأدنى من 24 ساعة أكثر من اللازم و 90 يومًا كحد أقصى. لذلك، قرر WhatsApp أنه في التحديث التالي سيكون لدينا إمكانية التمكن من حذف رسائلنا تلقائيا بالكامل بحد أدنى ساعة واحدة حتى عام كامل كحد أقصى، وبالتالي ستكون الخيارات أوسع بكثير.

في الواقع، سيكون هناك ما يصل إلى 15 تكوينًا مختلفًا يمكننا الاختيار من الآن فصاعدًا، كونها القائمة الكاملة منها على النحو التالي:

كما ترى، ستكون الاحتمالات لا حصر لها عمليًا بحيث يمكن لكل مستخدم اختيار الشخص الذي يعجبه أكثر. في الواقع، يبدو لنا هذا أداة رائعة إذا أردنا الحفاظ على تخزين هاتفنا، لأن الحذف التلقائي للرسائل سيمنع تراكم الكثير داخل النظام بعد فترة معينة.