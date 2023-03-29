انت الان تتابع خبر ميزات جبارة لهاتف موتورولا ايدج 40 برو - Motorola Edge 40 Pro حطمت سلسلة سامسونج جالكسي وآيفون .. تعرف على ميزاته الجبارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن شركة موتورولا تستعد لإطلاق هواتفها الجديدة في الأسواق العالمية في الأيام القليلة المقبلة حيث ظهرت العديد من الشائعات تتعلق بموتورولا ايدج 40 – Motorola Edge 40 وموتورولا ايدج 40 برو – Motorola Edge 40 Pro .

وفي هذه السطور سوف نعرض لكم تقرير جديد المواصفات الكاملة للهواتف القادمة من سلسلة Edge .

حسب التسريبات ، سيتم تشغيل Motorola Edge 40 Pro بأحدث وأكبر معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم ، مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين UFS 4.0 . ومن المتوقع أن يتميز Moto Edge 40 Pro بشاشة pOLED منحنية مقاس 6.67 إنش بدقة +Full HD و +HDR10 و Dolby Vision ودعم التدرج اللوني DCI-P3 . وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة وستوفر معدل تحديث يبلغ 165 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس 360 هرتز .

يأتي الهاتف مع تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ، وسيأتي الهاتف بلونين ، الأسود والأزرق . ومن المحتمل أن يأتي Moto Edge 40 Pro ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مع الشحن السلكي بقوة 125 واط و الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط لاسلكي والشحن العكسي بقوة 5 واط .

أما فيما يتعلق بالتصوير ، سيحتوي Motorola Edge 40 Pro على وحدة كاميرا ثلاثية في الخلف تتألف ، من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم ميزة التثبيت البصري (OIS) وفتحة عدسة f / 1.8 وعدسة عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتو بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري حتي 2x . ومن المتوقع أن تتميز الواجهة الأمامية للهاتف بكاميرا بدقة 60 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو .

أفادت التسريبات أيضًا ، أن Moto Edge 40 سيتم تشغيله بمعالج Dimensity 8020 من ميديا تيك غير المعلن عنه بعد ، والذي من المتوقع أن يأتي مزودًا بسعة 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين UFS 3.1 . مدعومًا ببطارية 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 68 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط .

من المتوقع أن يأتي Motorola Edge 40 بشاشة pOLED مقاس 6.55 إنش بدقة +Full HD مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز و +HDR10 وذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة في المتر المربع . وقد يحتوي على وحدة كاميرا مزدوجة في الخلف ، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.5 مع دعم OIS وعدسة عريضة بدقة 13 ميجابكسل . وقد تكون هناك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي .

سيحصل Moto Edge 40 على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء وقد يتم إطلاقه بأربعة ألوان ، الأسود والأخضر والأزرق والأحمر الأرجواني .