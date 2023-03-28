انت الان تتابع خبر تحطم شاومي وآيفون 14.. ميزة سرية هامة للغاية في سلسلة سامسونج جالكسي اس 23 تصل الآن إلى جميع هواتف الشركة! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انت الان تتابع خبر تحطم شاومي وآيفون 14.. ميزة سرية هامة للغاية في سلسلة سامسونج جالكسي اس 23 تصل الآن إلى جميع هواتف الشركة! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -

مع اطلاق سلسلة هواتف “سامسونج جالكسي اس 23” Samsung Galaxy S23، فإن سامسونج اصدرت عدد الميزات المثيرة للاهتمام.

لذلك سوف نعرض لكم اليوم واحدة من هذه الميزات التي سوف تصل إلى الأجهزة الأخرى للشركة وهي ميزة “الشحن الجانبي”.

ما هي ميزة الشحن الجانبي الموجود في سلسلة جالكسي اس 23؟

تعرف هذه الميزة باسم “الشحن الجانبي” أو “إيقاف توصيل طاقة USB مؤقتًا” Pause USB Power Delivery. وتهدف إلى تحسين عمر البطارية وتقليل درجة الحرارة الإجمالية للجهاز عند استخدامه أثناء الشحن! نعم، أنها وظيفة مفيدة للغاية يدرجها حاليًا عدد قليل جدًا من الشركات المصنعة في هواتفهم الذكية.

وقبل بضعة أيام فقط ذكرنا أن هناك 3 أخطاء يرتكبها الجميع عند شحن الهاتف. ويعد أحد أكثر الأشياء تكرارًا هو استخدام الجهاز أثناء شحنه، وهو أمر سيء للغاية بالنسبة للبطارية.

ميزة الشحن الجانبي في سلسلةجالكسي اس 23

وتم دمج هذه الميزة “الشحن الجانبي” في سلسلة هواتف سامسونج جالكسي اس 23، وهدفها واضح وهو أن تكون قادرًا على اللعب أثناء إعادة شحن الجهاز.

وما يفعله Pause USB Power Delivery هو إيقاف شحن البطارية مؤقتًا عند توصيل الشاحن وأنت تلعب. والمعالج وبقية المكونات “يأخذون” الطاقة المباشرة من الشاحن، دون المرور عبر البطارية.

وهذا يلغي الدورات الدقيقة للشحن والتفريغ، وبالتالي لا تعاني البطارية. بالطبع، من خلال عدم الاضطرار إلى الشحن والتفريغ في نفس الوقت ، تم أيضًا تحسين درجة حرارة الجهاز بشكل كبير.

بفضل هذا الخيار، لا داعي للقلق إذا كان عليك اللعب وتحتاج إلى توصيل الجهاز بالطاقة. ولن تتلف البطارية وستتحسن درجة الحرارة. أنه شيء تقوم به العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة حاليًا ، خاصة تلك الموجودة في ابل.

الميزة تأتي إلى المزيد من هواتف سامسونج

آخر الأخبار حول هذه الميزة جيدة جدًا لمستخدمي طرازات سامسونج الأخرى. وفقا لموقع SamMobile، تقوم الشركة بإعداد تحديثات لجلب Pause USB Power Delivery إلى هواتف سامسونج الأخرى قريبًا.

تم تأكيد حصول Galaxy S22 بالفعل على الميزة ومن الممكن أن تصل أيضًا إلى فئة معينة من الهواتف المتوسطة مثل Galaxy A53 أو Galaxy A73. بالطبع ، في الطرازات الجديدة، مثل Galaxy A54، من المتوقع أيضًا أن تكون متاحة.