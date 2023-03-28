انت الان تتابع خبر 'نت ببلاش'.. طريقة جهنمية لفتح شبكات الواي فاي المغلقة خلال دقائق معدودة .. جربها واحصل على إنترنت مجاني! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة فتح شبكات الواي فاي واستخدام النت بشكل مجاني وقد يلجئ البعض لاستخدام التطبيقات لذلك الغرض ولكن هذا خاطئ للغاية فالتطبيقات قد تهدد أمن جهازك ومعلوماتك فالعديد من قراصنة المعلومات يستخدمون هذه الطريقة للإيقاع بالضحايا .

ولماذا قد تقوم بتحميل تطبيق بينما تستطيع بكل سهولة فتح أي شبكة Wi-Fi بدون أي برامج أو تطبيقات،وذلك من خلال رموز وارقام سنذكرها لك في هذا المقال .

إتبع الخطوات الاتية :-

من إعداد الهاتف، إنتقل إلي الضبط، وأدخل على شبكات Wi-Fi.

عليك الآن بالبحث عن شبكات »الواي فاي» القريبة منك.

عليك الإحتفاظ بإسم شبكة الواي فاي المراد الإرتباط بها.

في أسف الشبكات الظاهرة أمامك، أكتب إسم الشبكة التي قمت بالاحتفاظ بها.

والآن عليك كتابة كلمة السر الخاص بالشبكة، وأكتب مكانها كلمة «admin».

قم بالانتقال إعدادات IP، ثم عليك الضغط على خيار ثابت.

في مكان عنوان IP، اكتب الرموز التالية (192.168.1.5).

عليك الان بالضغط على التوصيل، وسوف يتم إتصال جهاز بشبكة الواي فاي مجاناً.

خلل في شبكة الواي فاي يُمكنك من إختراقها من إعدادات IP شبكة الـ Wi-Fi.

وفي المكان الخاص للكتابة أكتب هذا الرمز (192.168.1.5).

بالضغط على كلمة اتصال، سوف تجد نفسك مُتصل بشكل مجاني بشبكة الواي فاي.

طريقة فتح شبكة Wi-Fi مغلق برقم سري توجد العديد من الحيل السرية، التي تستطيع من خلالها عزيز الزائر، من القيام بـ «فتح شبكة الواي فاي المغلقة Wifi برقم سري»، اتبع الطريقة التالية:

الطريقة الأولى، من خلال إعادة تعيين موجة الشبكة، ولكن وجب الذكر ان تلك الطريقة لن تتمكن من خلالها من الاتصال بالشبكة، في حال امتلاكك الولوج الفعلي الخاص بجهاز الموجه «الروتر»، ومن أجل عمل الخطوة السابقة، تحتاج فقط إلي النقر علي زر إعادة التعيين باستخدام دبوس، أو سن مدبب في المكان أسفل مفتاح غلق جهاز الولوج لمدة 10 ثوانٍ؛ بعدها سوف تجد أنك قمت بإعادة تهيئة الشبكة باستخدام كلمة السفر الافتراضية الخاصة بجهاز الروتر.

من خلال إستخدام برنامج راصد لوحة المفاتيح، والذي يساعدك على اختراق شبكة «Wifi» المتواجدة بشكل نشط OnLine على أي تليفون، حيث يعمل البرنامج على رصد كلمة السر، المستخدم في نفس اللحظة التي يتم خلالها توصيل شبكة إنترنت لاسلكية بشكل جديد، وسوف تصل إليك كلمه المرور في ذات اللحظة، وسوف تستطيع عندها الولوج إلى شبكة الواي فاي بكل سهولة.

خطوات الولوج لشبكات Wi-Fi التي أغلقت بالرقم السري "الباسورد للحصول على رقم الباسورد السري بدون استخدام اي برامج، قم بإتباع الخطوات الاتية :-

اذهب إلى إعدادات الواي فاي على هاتفك، وأبحث عن شبكات الإنترنت القريبة منك.

قم بتحديد شبكة الـ WiFi الوايفاي.

قم بفتح إعدادات شبكة جديدة، وأكتب إسم الشبكة التي قمت بإختيارها مسبقاً.

في المكان المحدد الباسورد "الرقم السري للوايفاي" أكتب مكانها admin.

قم بتحديد إعدادات IP، واختر (ثابت).

في الماكن الخاص بالآي بي، أكتب الكود التالي 192.168.1.5.

اضغط على التوصيل، سوف تجد هاتفك متصل بشبكة الوايفاي مباشرة.