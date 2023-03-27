انت الان تتابع خبر واتساب يدهش الجميع ويُتيح ميزة حصرية ورائعة للدردشات .. تعرف عليها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منصة واتساب اطلقت تحديثً جديد من عبر برنامج Google Play Beta ، والذي يعمل فيه منصة WhatsApp على ميزة جديدة تسمى الدردشات الصوتية ، وسوف تكون متوفرة في التحديث المستقبلي للتطبيق

وحسب منصة WABetaInfo ، فإن واتساب يواصل العمل على الميزات الجديدة التي تتعلق بالمكالمات لنظام Android . وبفضل أحدث تحديث WhatsApp beta لنظام Android 2.23.7.12 الذي متاح على متجر Google Play.

فإن واتساب يعمل الآن على تطوير ميزة جديدة تسمى الدردشات الصوتية ، وهي متاحة ضمن محادثاتك في تحديث واتساب الجديد .

تفاصيل ميزة الدردشات الجديدة في واتساب

استنادًا إلى لقطة الشاشة المرفقة ، ستتم إضافة أيقونة أشكال موجية جديدة إلى أعلى الدردشة ، مما يسمح للمستخدمين ببدء محادثات صوتية . ولسوء الحظ ، لا توجد معلومات رسمية متاحة حتى الآن حول كيفية عمل هذه الميزة ، ولذلك قد تبدو وظيفتها الدقيقة غير واضحة ، ولكن يمكننا إلقاء نظرة على لقطة الشاشة التي توضح لنا بعض التفاصيل الإضافية .

تكشف لقطة الشاشة عن زر أحمر لإنهاء المكالمات الجارية ، ويبدو أن هناك بعض المساحة الإضافية المتاحة . ونظرًا لأن الرمز الموجي يشير إلى القدرة على التصور الصوتي في الوقت الفعلي ، فمن المعقول أن المساحة الموجودة أعلى الدردشة يمكن حجزها لعرض أشكال الموجات الصوتية . وسيوفر هذا واجهة بسيطة تسمح للمستخدمين بمشاهدة أشكال الموجات الصوتية أثناء التنقل بين محادثاتهم

جدير بالذكر ، أن ميزة الدردشات الصوتية قيد التطوير حاليًا ، وسيتم إصدارها في التحديث المستقبلي للتطبيق . وسنشارككم جميع تحديثات WhatsApp أولاً بأول .