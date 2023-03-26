انت الان تتابع خبر أندرويد 14 يجلب ميزة جديدة انتظرها الملايين حول العالم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يدعم نظام أندرويد Android، تشغيل الخلفيات الحية أو ما يعرف بخلفيات الشاشة المتحركة لأكثر من عقد من الزمان، لكن نظام التشغيل يسمح لك فقط بتعيين خلفية واحدة لكل من الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، ومع ذلك، قد يغير Android 14 هذا الأمر، وسيقدم ميزة جديدة ينتظرها الكثيرين.

ووفق ما ذكره موقع "gizchina"، تستعد جوجل لدعم نظام التشغيل القادم، بإعداد خلفية حية منفصلة لكل من شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية، ويكشف الكود المصدري لنظام Android 13 QPR2، عن العديد من التغييرات في التعليمات البرمجية التي استعدادا للميزة الجديدة.

هذا ويضيف أحد التغييرات طريقة جديدة إلى فئة مدير ورق الحائط Wallpaper Manager في أندرويد 14، لطرح ميزة مخصصة لإداراة الخلفيات الحية تسمى set Wallpaper Component With Flags.

كما يمكن استخدام هذه الطريقة بواسطة تطبيقات النظام، مثل تطبيق Live Wallpaper Picker من أندرويد، لتعيين مكون الخلفية الحية للشاشة الرئيسية أو شاشة القفل أو كليهما.

الميزة غير متوفرة حتى الآن في معاينة المطورين الخاصة بنظام التشغيل أندرويد 14، يحتاج تطبيق Live Wallpaper Picker إلى التحديث لدعم واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لتعيين خلفية حية لشاشة القفل، وبمجرد تمكين الميزة، ستدعم شاشة القفل عرض الخلفيات الحية التي تنفذ واجهة برمجة التطبيقات القياسية.

وسوف تكون هذه الميزة متاحة لاستيعاب الأجهزة الجديدة مثل Pixel Tablet، والتي ستتضاعف كشاشة Nest الذكية، وتوفر جوجل الميزة الجديدة بعدما طالب بها العديد من المستخدمين لسنوات، وتعمل Google على إضافة ميزات تخصيص جديدة، لكن هذه الميزة ليست حصرية لهواتف Pixel.